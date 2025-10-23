Ex-vereador de Pelotas, Roger Ney é preso preventivamente por suspeita de estupro de vulnerável

Roger Ney foi vereador em Pelotas por dois mandatos. Lenise Slawski / Câmara de Pelotas / Divulgação

O ex-vereador de Pelotas Roger Ney foi preso preventivamente pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA) na quarta-feira (22). Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina menor de idade. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal do município e cumprido no bairro Três Vendas.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações foram concluídas e encaminhadas ao Ministério Público (MP) e ao Poder Judiciário. Após a prisão, o suspeito foi levado ao Presídio Regional de Pelotas, onde permanece à disposição da Justiça. Ele passará por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (23).

A identidade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Civil, mas foi confirmada por fontes à reportagem de GZH.

Roger Ney foi vereador entre 2013 e 2020, eleito pelo Partido Progressista (PP). Após o mandato, ele passou a atuar como empresário na cidade.

O advogado Felipe Matielo, que representa Roger Ney informou que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o caso, que tramita sob sigilo para preservar a vítima.

Atualmente, ele é filiado ao MDB, que divulgou nota afirmando que não compactua com "conduta ilícita ou criminosa" e que Roger Ney não participa ativamente do partido.

Nota do MDB

O Partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro) - Pelotas, vem a público manifestar-se em relação às recentes notícias envolvendo o filiado Vitor Roger Machado Ney, que responde a investigação em curso.

O partido, de forma categórica, não corrobora, apoia ou compactua com qualquer ato que possa configurar conduta ilícita ou criminosa, sejam elas de natureza política, administrativa ou pessoal.

Ressaltamos, contudo, o respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência, aguardando as devidas apurações das autoridades competentes antes de qualquer juízo definitivo sobre os fatos.

Importa esclarecer que o referido filiado não tem exercido participação ativa nas últimas atividades, não é membro do diretório, nem participou dos últimos atos oficiais do partido, estando afastado de qualquer função de representação ou decisão.

Pelotas, 23 de outubro de 2025.

Danilo Rodrigues

Presidente do MDB Pelotas



