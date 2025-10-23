Segurança

Abuso
Notícia

Ex-vereador de Pelotas, Roger Ney é preso preventivamente por suspeita de estupro de vulnerável

Procurada, a defesa do político disse que não irá se manifestar

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS