Dois homens são presos por furtar mais de 300 quilos de cobre e outros metais em São José do Norte

Dois homens foram presos em flagrante por furtar uma grande quantidade de fios e metais no bairro Canastreiro, em São José do Norte, zona sul do Estado.

Conforme informações da Brigada Militar, na ação, foram apreendidos 313 quilos de cabos de cobre, 136 quilos de metal e 9 quilos de alumínio.

Um veículo do modelo Mitsubishi Outlander e uma balança, que também eram utilizados pela dupla, também foram recolhidos.

Os materiais eram retirados de vias públicas da cidade. Até o momento, não há um levantamento sobre o prejuízo causado pelos furtos.

Os suspeitos e os materiais apreendidos na ação foram encaminhados para a delegacia do município. A investigação, agora, segue sob responsabilidade da Polícia Civil.