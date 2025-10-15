Dois homens são presos em operação contra furtos de fios elétricos no Balneário Cassino

Os homens escolhiam os locais dos furtos, escalavam os postes de energia, cortavam a fiação e subtraíam os fios. Polícia Civil / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (15), dois homens, de 34 e 36 anos, foram presos de forma preventiva, no bairro Cidade de Águeda, em Rio Grande.

A prisão ocorreu durante a Operação Blackout, da Polícia Civil. Ambos possuem antecedentes por crimes como roubo, posse de arma de fogo, tráfico de drogas, homicídio, receptação e furto.

Além das prisões, dezessete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros São Paulo, Cibrazem, Cassino e Querência. O objetivo da operação foi combater o furto de fios da rede elétrica no Balneário Cassino.

De acordo com o delegado Rafael Patella Amaral, responsável pelo caso, a investigação iniciou ainda neste ano e aponta que os suspeitos atuavam de forma organizada. Os homens foram identificados a partir de imagens de câmeras de segurança.

Os suspeitos escolhiam os locais dos furtos, escalavam os postes de energia, cortavam a fiação e subtraíam os fios, que depois eram revendidos em recicladoras e ferros-velhos.

Durante as buscas, foi encontrada a fiação furtada. Contudo, a Polícia Civil não soube informar a quantidade do material apreendido.

— A investigação ainda continua. Agora, temos que avaliar o material apreendido e decidir os próximos passos — comenta o delegado.

A operação contou com o efetivo de 95 policiais civis e 35 viaturas. A ação foi coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia do município e contou com o apoio de todas as delegacias da cidade, além das unidades de Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Arroio Grande, São José do Norte e Pelotas.



