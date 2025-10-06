Corpo de mulher com sinais de violência é encontrado na Praia do Cassino

Autoridades trabalham com a hipótese de homicídio. Thaina Martins / RBS TV

A Polícia Civil de Rio Grande encontrou, na manhã desta segunda-feira (6), o corpo de uma mulher com sinais de violência na orla da Praia do Cassino, nas proximidades da estátua de Iemanjá.

Conforme a Polícia Civil, o corpo apresentava ferimento de um disparo de arma de fogo na região da boca.

Até o momento, a vítima não foi identificada. Segundo o delegado Rafael Patella, as autoridades aguardam o resultado da perícia para dar continuidade à investigação.