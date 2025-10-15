Com déficit de delegados, concurso do Estado gera expectativa por reforço policial na Zona Sul

Pelotas e Rio Grande concentram a maior parte do efetivo, com 13 e 10 profissionais, respectivamente. Polícia Civil / Divulgação

O anúncio do novo concurso para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na segunda-feira (13), reacendeu a expectativa de reforço na segurança pública das cidades da Zona Sul. Publicado no Diário Oficial do Estado, o certame oferece 30 vagas para o cargo de delegado, com salário inicial de R$ 23.334,43.

Atualmente, conforme levantamento da Associação dos Delegados de Polícia do RS (Asdep-RS), apenas seis dos 21 municípios da região possuem delegados titulares. São eles: Pelotas, Rio Grande, Piratini, São Lourenço do Sul, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar.

Nessas localidades, ao todo, atuam 27 delegados, sendo que Pelotas e Rio Grande concentram a maior parte do efetivo, com 13 e 10 profissionais, respectivamente.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia do Interior, Cleber Lima, ainda não é possível prever quantos dos novos delegados serão encaminhados para a Zona Sul.

— Agora, é muito cedo para a gente ver quantos iriam para a Zona Sul, mas é para suprir efetivamente esse déficit em várias regiões do Estado. Depois de feito o concurso, passarem pela academia de polícia, no curso de formação, lá na metade do ano que vem, é que vai se definir as vagas para esses 30 — afirma.

A carência de profissionais impacta diretamente a segurança da população. Sem delegados fixos, o trabalho das equipes locais acaba sobrecarregado.

Ainda segundo a Asdep, municípios como Chuí, Herval, Morro Redondo, Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista possuem apenas dois agentes de polícia, que são responsáveis por assumir todas as tarefas da rotina policial.

Além disso, cidades como São José do Norte, que conta com seis servidores, não tem delegado, sendo necessário apoio da 7ª Delegacia Regional de Rio Grande em situações mais complexas.

A primeira etapa do concurso será realizada no dia 21 de dezembro e inclui provas objetiva, discursiva, oral, além de exame físico, avaliação psicológica e psiquiátrica, prova de títulos e sindicância da vida pregressa.

A segunda etapa do certame é o curso de formação na Academia de Polícia, requisito obrigatório para a nomeação. A expectativa é de que os aprovados estejam prontos para assumir os cargos apenas a partir da metade de 2026, considerando todo o processo seletivo e o período de formação.

Enquanto os novos profissionais não chegam, a Polícia Civil segue adotando medidas paliativas, como a substituição entre delegados, o regime de sobreaviso e o apoio intermunicipal por meio das delegacias regionais.

— A Polícia Civil tem lidado com essa ausência como tem lidado ao longo dos anos. Delegados fazendo substituição, policiais fazendo regime de sobreaviso. A Polícia Civil tem trabalhado como sempre trabalhou. O ideal seria que tivéssemos um incremento de pessoal maior, mas nesse momento é o possível — comenta Cleber Lima.