19 anos de prisão
Casal apontado como líder de grupo criminoso de Pelotas é condenado por tráfico de drogas

Decisão é resultado da Operação Caixa-Forte II, que revelou movimentação de mais de R$ 32 milhões com tráfico e entrada de celulares no presídio

Joanna Manhago

