Casal apontado como líder de grupo criminoso de Pelotas é condenado por tráfico de drogas

Um casal apontado como liderança de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em Pelotas foi condenado pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em Porto Alegre. A sentença, publicada na segunda-feira (13), está relacionada à Operação Caixa-Forte II, deflagrada em novembro de 2023 pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

O homem foi condenado a 19 anos e oito meses de prisão. Ele já cumpria medidas com monitoramento eletrônico e era considerado o líder do grupo. A mulher, apontada como braço direito dele, recebeu pena de 12 anos de reclusão. Em uma das ações da investigação, ela foi flagrada com drogas, R$ 39 mil em dinheiro e um celular após tentar fugir durante abordagem policial.

A Justiça também determinou a apreensão dos bens do casal, incluindo um carro e valores em espécie. A operação revelou que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 32 milhões com tráfico de drogas e a entrada de celulares no Presídio Regional de Pelotas.

Em julho deste ano, outros três investigados foram condenados, com penas que variam de cinco a 13 anos de prisão. Ao todo, 24 pessoas foram denunciadas no processo, e cinco já foram condenadas.



