Brigada Militar e Receita apreendem US$ 75 mil no sul do Estado

As detidas e os veículos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal. Divulgação / Briigada Militar

Duas mulheres foram localizadas com US$ 75 mil em espécie tentando entrar no Brasil sem a declaração legal. O dinheiro foi apreendido no começo da madrugada desta terça-feira (21), em Pelotas, no bairro Simões Lopes.

Segundo a Brigada Militar, a ação ocorreu após a abordagem de dois veículos que se deslocavam do Uruguai em direção a Pelotas.

Os valores estavam com as mulheres, que não apresentaram documentação de origem nem a declaração exigida pela Receita Federal.

A ação foi realizada pelo setor de inteligência do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) em conjunto com a Receita Federal e apoio da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam).