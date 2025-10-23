Após audiência de custódia, Justiça mantém prisão preventiva de ex-vereador suspeito de estupro de vulnerável

Roger Ney foi vereador em Pelotas por dois mandatos. Lenise Slawski / Câmara de Pelotas / Divulgação

Em audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (23), a Justiça decidiu manter a prisão preventiva do ex-vereador de Pelotas Roger Ney, suspeito por estupro de vulnerável contra uma menina menor de idade.

O advogado Felipe Matielo, responsável pela defesa de Roger Ney, afirmou que irá recorrer da decisão que manteve a prisão preventiva. Ele foi preso por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA) na quarta-feira (22).

A audiência de custódia é a primeira oportunidade que o suspeito tem de ser ouvido por um juiz após a prisão e serve para atestar a legalidade da prisão. Além do preso, também são ouvidos a defesa e o Ministério Público (MP).

Segundo a Polícia Civil, o inquérito já foi concluído e encaminhado ao MP, que deverá formalizar a denúncia à Justiça. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia, mas foi confirmada por fontes à reportagem de GZH.

Os próximos passos incluirão a oitiva do suspeito e de testemunhas, além da coleta de provas. Por ser menor de idade, a vítima será ouvida em um depoimento especial.

A Lei da Escuta Protegida, de 2017, busca garantir os direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, além de evitar a revitimização e mais sofrimento à vítima.

Roger Ney foi vereador entre 2013 e 2020, eleito pelo Partido Progressista (PP). Após o mandato, ele passou a atuar como empresário na cidade.

O advogado Felipe Matielo, que representa Roger Ney informou que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o caso, que tramita sob sigilo para preservar a vítima.

Atualmente, ele é filiado ao MDB, que divulgou nota afirmando que não compactua com "conduta ilícita ou criminosa" e que Roger Ney não participa ativamente do partido.

Nota do MDB

"O Partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro) - Pelotas, vem a público manifestar-se em relação às recentes notícias envolvendo o filiado Vitor Roger Machado Ney, que responde a investigação em curso.

O partido, de forma categórica, não corrobora, apoia ou compactua com qualquer ato que possa configurar conduta ilícita ou criminosa, sejam elas de natureza política, administrativa ou pessoal.

Ressaltamos, contudo, o respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência, aguardando as devidas apurações das autoridades competentes antes de qualquer juízo definitivo sobre os fatos.

Importa esclarecer que o referido filiado não tem exercido participação ativa nas últimas atividades, não é membro do diretório, nem participou dos últimos atos oficiais do partido, estando afastado de qualquer função de representação ou decisão.

Pelotas, 23 de outubro de 2025.

Danilo Rodrigues