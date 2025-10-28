Ao menos 10 pessoas foram lesadas por funcionária de banco que desviava dinheiro em Rio Grande

Delegado deu detalhes sobre os crimes em coletiva de imprensa. Joanna Manhago / Grupo RBS

A Polícia Civil de Rio Grande abriu 10 inquéritos com relatos de vítimas da mãe e do filho que são suspeitos de desviar dinheiro de contas bancárias de idosos. Os dois foram presos na manhã desta terça-feira (28), durante a operação Confidentia.

A primeira denúncia chegou até a Polícia Civil em fevereiro deste ano. O delegado Maiquel Fonseca, responsável pela investigação, afirma que novas vítimas podem aparecer a partir da exposição do caso. A estimativa é que R$ 1 milhão tenha sido desviado.

— Desses 10 inquéritos, quatro já estão finalizados e outros seis estão em andamento. É uma investigação difícil e que exigiu muito trabalho. Ainda estamos apurando quando tudo começou — disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, no momento em que a instituição financeira tomou conhecimento da investigação, desligou a funcionária da empresa e contribuiu com as investigações.

Atualmente ela trabalha na Corsan, fato que conforme o delegado, motivou a solicitação da prisão preventiva, “já que ela novamente estava tendo acesso a dados pessoais de outras pessoas”.

— As investigações seguem para finalizarmos esses inquéritos que estão abertos.

Até a finalização desta reportagem a Corsan ainda não tinha conhecimento sobre o caso.

Os crimes

A suspeita utilizava seu acesso privilegiado ao sistema bancário para realizar operações fraudulentas nas contas de clientes idosos, incluindo emissão de cartões, contratação de empréstimos consignados e transferências via Pix.

Ela e o filho também abriram empresas de fachada para lavar o dinheiro e transformar os pagamentos em crédito em verbas imediatas para eles.

De acordo com a polícia, os idosos tinham dificuldades operacionais e dependiam da suspeita para realizar movimentações bancárias, o que facilitou a ação criminosa.