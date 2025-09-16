Polícia Civil recupera carga de fertilizantes furtada em Rio Grande

A apreensão ocorreu após mais de 25 dias do furto dos produtos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Rio Grande recuperou uma carga de adubos e fertilizantes avaliada em R$ 300 mil. A carga havia sido furtada de uma localidade privada na Vila da Quinta, no interior do município.

Durante a ação, três pessoas foram presas na região da Capilha transportando os materiais. A apreensão ocorreu após mais de 25 dias do furto dos produtos.

De acordo com a delegada responsável pela operação, Paula Vieira, os materiais estavam sendo revendidos por integrantes de uma facção criminosa com atuação na região:

— Tomamos conhecimento desse furto, envolvendo uma grande quantidade de produtos agrícolas, e iniciamos as investigações. Os fatos ainda estão sendo apurados, por isso não podemos entrar em grandes detalhes — explicou a delegada.

A Polícia Civil não informou o destino final da carga, uma vez que as investigações continuam em andamento.

Em entrevista à reportagem de GZH, a delegada afirmou que transporte e a revenda de cargas furtadas têm sido usados como forma de financiamento por organizações criminosas.

— Isso é uma prática comum entre facções de grande porte, que se utilizam desse tipo de crime para levantar recursos — destacou Paula Vieira.