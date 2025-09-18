Mulher é presa por participar de esquema de falsificação de receituários médicos em Rio Grande

Divulgação / Polícia Civil

Uma mulher de 45 anos foi presa por envolvimento com um grupo criminoso que falsificava atestados e receituários médicos em Rio Grande. A prisão ocorreu na quarta-feira (17).

A ofensiva integra a terceira fase da Operação Falsarius, que começou em 26 de agosto. Na segunda fase, em julho, dois homens, de 31 e 38 anos, já haviam sido presos por associação responsável pela produção e venda dos documentos ilegais.

Nesta etapa mais recente, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em uma gráfica onde a proprietária imprimia os documentos falsificados. No local, foram apreendidos diversos receituários e atestados em branco já carimbados.

— Eram três pessoas associadas, a dona de uma gráfica, um funcionário de uma farmácia e um intermediário, que comprava medicação controlada e depois começou a comprar sem receita do funcionário da farmácia. A mulher imprimia os atestados, o intermediário tinha carimbos médicos e o funcionário da farmácia vendia as medicações — explica o delegado responsável pelo caso, Maiquel Fonseca.

Sobre a investigação

As investigações iniciaram em fevereiro deste ano e apontaram que os atestados eram confeccionados com o uso indevido de nomes de médicos e instituições hospitalares.

Os documentos eram comercializados mediante pagamento via Pix. Em uma das fases da operação, a Polícia Civil identificou conversas em que o grupo afirmava que iria aumentar o preço para R$ 70 para a emissão dos laudos.

Além de justificar faltas no trabalho, os documentos também eram usados para a compra de medicamentos controlados, como anabolizantes.

O grupo irá responder pelos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica e associação criminosa.