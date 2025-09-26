Homem é suspeito de gravar mulheres em banheiro de universidade de Pelotas 

Um funcionário da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) é suspeito de gravar mulheres pela fresta de um dos banheiros da universidade. O homem era funcionário do setor de ensino a distância e foi demitido após as denúncias. A Delegacia da Mulher recebeu duas denúncias na quarta-feira (24), e outra vítima procurou a delegacia na quinta (25).

A polícia apreendeu o computador em que o material era armazenado e vai analisar o conteúdo. Ele é investigado pelo crime do artigo 216-B do Código Penal Brasileiro, que corresponde ao registro não autorizado de intimidade sexual, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa.

Em nota, a UCPel repudiou manifestações de assédio e afirmou que as denunciantes estão recebendo apoio. A universidade também destacou medidas de enfrentamento à violência contra mulheres adotadas pela instituições. Confira a íntegra abaixo.





Nota de repúdio a qualquer manifestação de assédio, importunação e violência contra as mulheres

A Universidade Católica de Pelotas vem a público repudiar toda e qualquer manifestação de violação de intimidade, assédio, importunação e violência contra as mulheres.

Importante destacar que a Universidade, formada em sua maioria por mulheres, colaboradoras, professoras e alunas, criou o Observatório Nosotras, com o intuito de estabelecer políticas de enfrentamento à violência contra mulheres na Zona Sul do RS, vinculado ao PPG em Política Social e Direitos Humanos (PPG–PSDH/UCPEL).

Recentemente também instalou em suas dependências, o chamado “Banco Vermelho”, que serve como um alerta visual e um ponto de reflexão sobre a violência contra a mulher.

Reiteramos, ainda, a importância de denunciar situações de assédio, importunação ou violência sofridas em qualquer ambiente, por meio dos canais que a universidade dispõe, e pelos meios legais, pois através das denúncias é que se torna possível coibir tais atos.

Em relação aos fatos ocorridos e denunciados no dia de 24/9, a Universidade Católica de Pelotas tomou as medidas administrativas cabíveis em relação ao profissional, técnico-administrativo, assim que as denúncias foram recebidas. Agora a situação está sendo investigada pela autoridade policial.

As denunciantes estão recebendo todo o apoio da Universidade.



