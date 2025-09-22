Homem suspeito de abusar do filho de seis anos é preso em Pelotas

Acusado foi preso preventivamente pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Igor Islabão / Grupo RBS

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Pelotas (DPCA) prendeu preventivamente um homem de 33 anos suspeito de abusar sexualmente do próprio filho de seis anos de idade. A detenção aconteceu no final da última sexta-feira (19), no bairro Areal.

Segundo apuração da Polícia Civil, a criança contou para a mãe que, quando visitava o pai (o casal é separado), era tocado e obrigado tocar nas partes íntimas do homem. Isso acontecia de forma recorrente.

O homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas e uma medida protetiva foi expedida através da lei Henry Borel.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Pelotas, Lisiane Mattarredona, esse tipo de crime é comum e por isso deve ser denunciado imediatamente após os primeiros indícios.

— Praticamente, temos feito nos últimos meses uma prisão por semana ou a cada 15 dias de casos semelhantes a esse, onde vem a ser noticiado uma situação de estupro de vulnerável envolvendo uma criança, que na maioria das vezes é abusada por alguém própria da família — afirma.

Denunciar é importante

A delegada destaca a importância da denúncia para coibir crimes contra vulneráveis.

— A gente tem sentido que, com esse fortalecimento de rede, mostrando resultados, mostrando que há punição para quem pratica esse tipo de crime, tudo isso faz com que a vítima se encoraje mais e queira denunciar — explica a delegada Lisiane.



