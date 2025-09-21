Duas pessoas são presas pela PRF antes de corrida clandestina em Pelotas

Duas motocicletas foram apreendidas. PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou uma corrida clandestina de motocicletas, planejada pelas redes sociais e marcada para este domingo (21), na BR-392, em Pelotas, no sul do RS. A organização de rachas é crime de trânsito.

Duas pessoas foram presas e as motocicletas, apreendidas. Os jovens, de 20 e 23 anos, são naturais de Canela, na Serra, e Pelotas. Eles não tiveram os nomes divulgados.

Ambos responderão pelo crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que pune com detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação a participação em corridas ilegais.

No total, sete pessoas participariam do evento, segundo a PRF. Cinco conseguiram fugir mas devem ser identificados e chamados a depor, de acordo com a polícia.

Os presos e as motos apreendidas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Pelotas.

