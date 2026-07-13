Vacina Pneumo 20 começa a ser aplicada em Rio Grande e São Lourenço do Sul

Gisele Nozari / Divulgação

A vacina pneumocócica conjugada 20-valente (Pneumo 20) passa a integrar a rotina de vacinação infantil em Rio Grande e São Lourenço do Sul a partir desta segunda-feira (13). A incorporação do imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), anunciada pelo Ministério da Saúde, amplia a proteção das crianças contra doenças graves causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, como meningite, pneumonia, sepse, otite média e outras infecções pneumocócicas.

Em Rio Grande, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou que a vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Em São Lourenço do Sul, a assessoria de imprensa do município informou que a aplicação também começará na segunda-feira, acompanhando o calendário nacional.

A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria, número superior aos 10 contemplados pela vacina utilizada atualmente. Segundo o Ministério da Saúde, a ampliação da cobertura busca reduzir internações, mortes e a circulação do pneumococo, responsável por infecções que podem evoluir para quadros graves, especialmente nos primeiros anos de vida.

Esquema será feito de forma gradual

A superintendente da Vigilância em Saúde de Rio Grande, Michele Meneses, explica que a mudança ocorrerá de forma gradual, já que ainda há estoques da vacina anterior.

— Quem vai iniciar o esquema vacinal começa diretamente com a Pneumo 20. Já as crianças que receberam a primeira dose da Pneumo 10 não precisam reiniciar a vacinação. Elas seguem o calendário normalmente, recebendo a próxima dose com a Pneumo 20 — afirma.

Durante esse período de transição, o esquema vacinal será realizado de forma sequencial, utilizando as vacinas Pneumo 10 e Pneumo 20 conforme a idade da criança e a situação vacinal. Também serão contempladas crianças com esquemas atrasados, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

A Secretaria da Saúde reforça que crianças que já completaram o esquema vacinal — composto por duas doses e um reforço — com a Pneumo 10 ou outra vacina pneumocócica conjugada não precisam receber uma dose adicional da Pneumo 20.

A orientação é que pais e responsáveis procurem a Unidade Básica de Saúde de referência para verificar a situação vacinal da criança e manter a caderneta de vacinação atualizada. A imunização é gratuita e oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem pode tomar a vacina?

A Pneumo 20 contempla as crianças que estão iniciando o esquema vacinal de rotina. Em Rio Grande e São Lourenço do Sul, a vacina será aplicada em bebês a partir dos 2 meses de idade, conforme o calendário do SUS.

O imunizante é indicado para bebês e crianças a partir de 6 semanas de vida, idosos com 60 anos ou mais, povos indígenas com mais de 5 anos que não tenham recebido anteriormente uma vacina pneumocócica conjugada e pessoas de qualquer idade com condições clínicas especiais ou comorbidades, mediante avaliação médica nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Situação é diferente em Pelotas e São José do Norte

Nos demais municípios da Zona Sul, a implantação ocorrerá em momentos diferentes.

Em Pelotas, a Pneumo 20 já está disponível no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), mas apenas para pessoas com condições clínicas específicas, mediante autorização do Ministério da Saúde. Segundo o serviço, ainda não há previsão para que a vacina passe a integrar a rotina de imunização infantil no município.

Já em São José do Norte, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a aplicação começará somente após o recebimento de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, o município ainda não recebeu o imunizante.