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Vacina Pneumo 20 começa a ser aplicada em Rio Grande e São Lourenço do Sul

Novo imunizante amplia a proteção contra meningite, pneumonia e outras doenças causadas pelo pneumococo

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Joanna Manhago

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