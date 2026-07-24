UCPel inaugura novo prédio no Campus da Saúde com investimento de R$ 5,4 milhões

Novos espaços têm capacidade para receber mais de 600 estudantes simultaneamente. Leandro Lopes / UCPel

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) inaugurou, nesta quinta-feira (23), o Prédio 11 do Campus Dr. Franklin Olivé Leite, conhecido como Campus da Saúde. A nova estrutura recebeu investimento de R$ 5,4 milhões, custeado com recursos próprios da instituição.

Com mais de mil metros quadrados distribuídos em dois pavimentos, o prédio conta com sete salas de aula, uma sala de estudos, lounge de convivência, sala para professores e conjuntos de banheiros em cada andar. Segundo a universidade, os novos espaços têm capacidade para receber mais de 600 estudantes simultaneamente.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades acadêmicas e contou com a bênção do arcebispo metropolitano de Pelotas e chanceler da UCPel, Dom Jacinto Bergmann.

O novo prédio será utilizado por estudantes dos cursos da área da saúde oferecidos pela universidade e integra o projeto de expansão da infraestrutura do campus.

Bachettini Júnior ressaltou busca por melhorar as condições de ensino. Leandro Lopes / UCPel

Segundo o reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Júnior, o investimento busca melhorar as condições de ensino e faz parte de um planejamento mais amplo para fortalecer a formação dos alunos e os serviços prestados pela instituição.

Demanda surgiu de avaliações dos estudantes

De acordo com a universidade, a construção do prédio foi motivada por demandas apresentadas pela comunidade acadêmica durante avaliações conduzidas pela Comissão Própria de Autoavaliação (CPA).

O coordenador de Educação Continuada e Extensão da UCPel e representante da comissão, Daniel Schuch, explica que os estudantes apontavam a necessidade de ambientes maiores e mais adequados para as atividades acadêmicas.

Projeto priorizou o conforto, acessibilidade e funcionalidade. Leandro Lopes / UCPel

A arquiteta Luciane Cardoso, do Escritório Modelo de Engenharia e Arquitetura (EMEA/UCPel), afirma que o projeto foi concebido com foco na experiência dos estudantes, priorizando conforto, acessibilidade e funcionalidade.



