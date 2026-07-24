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UCPel inaugura novo prédio no Campus da Saúde com investimento de R$ 5,4 milhões

Estrutura amplia capacidade da universidade com sete salas de aula e novos espaços de convivência 

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