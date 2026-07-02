Santa Casa de Rio Grande começa a operar novos leitos de UTI para enfrentar superlotação

Autorização inicial prevê funcionamento por 90 dias. Divulgação/Santa Casa de Rio Grande

A Santa Casa de Rio Grande começou a operar, nesta semana, os novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) anunciados no fim de junho para enfrentar a superlotação da emergência e o aumento da demanda por internações durante o inverno. A autorização inicial prevê funcionamento por 90 dias.

Dos 10 leitos de UTI previstos, cinco entraram em operação na quarta-feira (1º). A expectativa da instituição é concluir a abertura das demais vagas até o fim de julho. Paralelamente, o hospital também colocou em funcionamento 10 leitos clínicos destinados, principalmente, ao atendimento de pacientes com síndromes respiratórias.

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A ampliação ocorre poucos dias após a Santa Casa registrar índices recordes de ocupação no pronto-socorro. Na última semana de junho, a emergência chegou a operar com 185,7% de ocupação, cenário atribuído ao aumento dos casos de doenças respiratórias e de outras complicações típicas do inverno.

Com a abertura de todos os novos leitos, a capacidade de terapia intensiva da instituição passará de 19 para 29 vagas, reforçando o atendimento não apenas em Rio Grande, mas também para pacientes encaminhados por municípios da região.

Segundo a Santa Casa, os novos leitos contam com equipes multiprofissionais, equipamentos especializados e toda a infraestrutura necessária para o atendimento de pacientes em estado grave.

Superlotação motivou ampliação

Ao anunciar a ampliação da estrutura, o hospital informou que um dos principais objetivos era acelerar a transferência de pacientes graves que permaneciam internados no pronto-socorro à espera de uma vaga em UTI.

Na ocasião, a direção da instituição revelou que havia pacientes em ventilação mecânica dentro da emergência enquanto aguardavam leitos especializados, situação que contribuía para a superlotação do serviço.

Além das vagas de terapia intensiva, os 10 novos leitos clínicos devem auxiliar na internação de pacientes já estabilizados, liberando espaço para novos atendimentos na porta de entrada do hospital.

O investimento previsto para a operação é de R$ 2,83 milhões, valor que será repassado em três parcelas de R$ 945 mil durante a vigência inicial da medida.

Hospital busca manter estrutura de forma permanente

Inicialmente, os novos leitos de UTI foram autorizados para funcionamento por 90 dias. A intenção da Santa Casa, no entanto, é tornar a ampliação permanente.

Segundo o hospital, o processo de habilitação definitiva já foi encaminhado aos órgãos competentes e está em tramitação. A autorização depende de etapas como vistoria técnica, análise do governo do Estado e posterior avaliação do Ministério da Saúde, responsável pela habilitação em âmbito federal.



