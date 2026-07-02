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Santa Casa de Rio Grande começa a operar novos leitos de UTI para enfrentar superlotação

Cinco das 10 vagas previstas já estão em funcionamento; hospital também abriu 10 leitos clínicos para pacientes com síndromes respiratórias

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Joanna Manhago

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Tamires Brum

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