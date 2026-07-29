Saúde

R$ 1,2 milhão
Notícia

Santa Casa de Pelotas terá reforço financeiro para atendimento de pacientes do SUS

Termo aditivo firmado com a prefeitura inclui verba para assistência especializada e ações voltadas à oncologia

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Igor Islabão

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