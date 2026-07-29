Santa Casa de Pelotas terá reforço financeiro para atendimento de pacientes do SUS

Meta é reduzir o tempo entre as diferentes etapas enfrentadas pelos pacientes da rede pública. Igor Islabão / Agência RBS

A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas recebeu R$ 1.258.387,69 para reforçar os serviços de saúde oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O repasse foi formalizado na sexta-feira (24), por meio de um termo aditivo firmado entre o hospital e a prefeitura durante a programação da 32ª Fenadoce.

Do total, R$ 1.095.565,43 são provenientes do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. Segundo a Santa Casa, o valor busca reforçar o financiamento dos serviços especializados realizados pelo SUS e contribuir para a manutenção da assistência oferecida pela instituição.

A outra parte do recurso, de R$ 162.822,26, será destinada ao atendimento oncológico. Conforme a Santa Casa, o valor permitirá ampliar exames e cirurgias relacionados ao tratamento de câncer, conforme o planejamento que será definido junto ao gestor público.

A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo entre as diferentes etapas enfrentadas pelos pacientes da rede pública, como a consulta com o especialista, a realização de exames e o início do tratamento.

Atualmente, o atendimento pode ocorrer de forma separada, com filas diferentes para cada etapa. Com o novo modelo, a proposta é integrar esse processo, permitindo que o paciente tenha uma linha de cuidado mais organizada.

— O cidadão entra, acessa o especialista, faz o exame e já realiza o procedimento. O governo passa a pagar pelo processo integral, o que encurta o tempo de espera de forma significativa — explica o prefeito Fernando Marroni.

Segundo a Santa Casa, o recurso destinado à oncologia está relacionado à ampliação da assistência nessa área. Em nota, o hospital informou que o valor "possibilita a ampliação de exames e cirurgias da linha de cuidado da oncologia, conforme plano de trabalho a ser pactuado com o gestor público".

A instituição também afirmou que o repasse será aplicado para "fortalecer a assistência especializada, qualificar os serviços prestados pelo SUS e ampliar o acesso da população aos cuidados em saúde".



