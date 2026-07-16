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Prefeitura de Rio Grande aciona Justiça para garantir pagamento de médicos da UPA Junção

Categoria ameaça suspender atendimentos para receber R$ 827 mil atrasados do mês de março

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Laura Cosme

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