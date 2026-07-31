Saúde

Pesquisa
Notícia

Pelotas integra estudo internacional sobre o avanço do câncer de intestino em jovens

Projeto investiga alterações genéticas em voluntários participantes da Coorte 1982 para entender causas do câncer colorretal de início precoce

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS