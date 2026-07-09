Pelotas abre seleção para profissionais que atuarão no novo Vida Ativa +

Programa é voltado à promoção da atividade física, do lazer e da qualidade de vida. Reprodução / Prefeitura de Pelotas

A prefeitura de Pelotas divulgou dois editais para a contratação de profissionais de educação física para atuar no Programa Vida Ativa +. As inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (15).

O primeiro edital prevê a contratação de oito agentes de educação física e quatro coordenadores para o programa. O segundo edital abrange agentes de educação física, com duas vagas para ginástica artística e seis para pilates. Todas as vagas são para profissionais formados em educação física, com 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.799,95.

Também há duas vagas para dois agentes de taekwondo, que devem ter ensino médio completo e ser faixa preta, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.789,04.

As vagas também incluem auxílio alimentação de até R$ 531 e vale transporte.

O programa Vida Ativa + foi aprovado em lei pela Câmara de Vereadores em junho. As vagas temporárias devem ser substituídas por profissionais contratados por concurso público, que deve ser realizado em até 12 meses.



