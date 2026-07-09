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Pelotas abre seleção para profissionais que atuarão no novo Vida Ativa +

Inscrições para as 22 vagas temporárias podem ser feitas até o dia 15 de julho

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