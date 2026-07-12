Município gaúcho lança "faltômetro" após quase 20% dos pacientes não comparecerem a consultas especializadas

Dos 455 atendimentos especializados marcados na última semana, 88 pacientes não compareceram. Marcelo Duarte / Secretaria de Saúde de Bagé

Quase um em cada cinco pacientes com consultas especializadas agendadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deixou de comparecer aos atendimentos em Bagé ao longo do mês passado. O índice levou o Município a criar o "faltômetro", ferramenta que passa a divulgar semanalmente, nas redes sociais da prefeitura, o número de faltas registradas para conscientizar a população sobre os impactos do problema.

Segundo a Secretaria de Saúde, dos 455 atendimentos especializados marcados na última semana, 88 pacientes não compareceram, o que representa 19,3% das consultas agendadas.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Cátia Godinho, afirma que o município dispõe atualmente de 12 especialidades médicas, incluindo áreas que costumam ter maior demanda, como traumatologia, neurologia e reumatologia. Conforme ela, quando um paciente falta sem avisar, o horário dificilmente consegue ser ocupado por outra pessoa da fila, o que acaba desperdiçando uma vaga que poderia beneficiar outro usuário do sistema.

— Como as pessoas utilizam muito o celular, acreditamos que divulgar esses números nas redes sociais pode provocar uma reflexão e ajudar para que elas não esqueçam dos atendimentos — afirma.

A orientação da pasta é que, caso o paciente saiba que não poderá comparecer, comunique a unidade de saúde com antecedência para que outro usuário possa ser chamado.

— Estamos em um período de frio, em que muitas pessoas acabam ficando debilitadas e deixam de comparecer. Mas avisar é fundamental para que possamos ocupar aquela vaga com quem está aguardando — explica Cátia.

A aposentada Maria Auxiliadora Alves conhece a dificuldade para conseguir um atendimento especializado. Ela conta que esperou cerca de seis meses por uma consulta com um traumatologista e acredita que perder um agendamento significa enfrentar uma nova espera.

— Demora bastante para conseguir consulta. Se perder, tem que esperar novamente, e quando é um caso mais grave isso complica ainda mais — relata.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, ginecologia, nutrição e pneumologia foram as especialidades com maior número de faltas na última semana.

Para o construtor Angelo Márcio Morais, comparecer ao atendimento também representa respeito a quem aguarda por uma consulta.