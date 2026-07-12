Município gaúcho lança "faltômetro" após quase 20% dos pacientes não comparecerem a consultas especializadas

Quase um em cada cinco pacientes com consultas especializadas agendadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deixou de comparecer aos atendimentos em Bagé ao longo do mês passado. O índice levou o Município a criar o "faltômetro", ferramenta que passa a divulgar semanalmente, nas redes sociais da prefeitura, o número de faltas registradas para conscientizar a população sobre os impactos do problema.
Segundo a Secretaria de Saúde, dos 455 atendimentos especializados marcados na última semana, 88 pacientes não compareceram, o que representa 19,3% das consultas agendadas.
A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Cátia Godinho, afirma que o município dispõe atualmente de 12 especialidades médicas, incluindo áreas que costumam ter maior demanda, como traumatologia, neurologia e reumatologia. Conforme ela, quando um paciente falta sem avisar, o horário dificilmente consegue ser ocupado por outra pessoa da fila, o que acaba desperdiçando uma vaga que poderia beneficiar outro usuário do sistema.
— Como as pessoas utilizam muito o celular, acreditamos que divulgar esses números nas redes sociais pode provocar uma reflexão e ajudar para que elas não esqueçam dos atendimentos — afirma.
A orientação da pasta é que, caso o paciente saiba que não poderá comparecer, comunique a unidade de saúde com antecedência para que outro usuário possa ser chamado.
— Estamos em um período de frio, em que muitas pessoas acabam ficando debilitadas e deixam de comparecer. Mas avisar é fundamental para que possamos ocupar aquela vaga com quem está aguardando — explica Cátia.
A aposentada Maria Auxiliadora Alves conhece a dificuldade para conseguir um atendimento especializado. Ela conta que esperou cerca de seis meses por uma consulta com um traumatologista e acredita que perder um agendamento significa enfrentar uma nova espera.
— Demora bastante para conseguir consulta. Se perder, tem que esperar novamente, e quando é um caso mais grave isso complica ainda mais — relata.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, ginecologia, nutrição e pneumologia foram as especialidades com maior número de faltas na última semana.
Para o construtor Angelo Márcio Morais, comparecer ao atendimento também representa respeito a quem aguarda por uma consulta.
— Quando tenho consulta marcada, procuro organizar todas as minhas atividades para comparecer. Se a gente falta, outra pessoa deixa de ser atendida e pode estar precisando ainda mais — afirma.