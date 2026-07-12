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Município gaúcho lança "faltômetro" após quase 20% dos pacientes não comparecerem a consultas especializadas

Ferramenta divulga semanalmente o número de ausências para conscientizar usuários do SUS e reduzir desperdício de vagas

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Lívia Monteiro

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