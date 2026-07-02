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Mortes por síndrome respiratória grave aumentam 15% em duas semanas em Rio Grande

Município contabiliza 30 óbitos em 2026; Influenza segue como principal causa de internações, enquanto cobertura vacinal permanece abaixo da meta

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Laura Cosme

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