Saúde

SUS
Notícia

Médicos da UPA Junção voltam atrás e mantêm atendimentos regulares em Rio Grande

Profissionais decidiram suspender a restrição prevista para esta segunda-feira enquanto aguardam ações relacionadas ao pagamento de honorários

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS