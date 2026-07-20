Médicos da UPA Junção voltam atrás e mantêm atendimentos regulares em Rio Grande

Mais de 80 médicos aguardam o pagamento de honorários. André Ávila / Agencia RBS

Os médicos que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Junção, em Rio Grande, decidiram manter os atendimentos regulares nesta segunda-feira (20), apesar da restrição confirmada pela categoria no domingo (19). Com isso, pacientes classificados como fichas azul e verde continuarão sendo atendidos normalmente na unidade.

A decisão foi tomada porque os profissionais optaram por aguardar o andamento das ações judiciais relacionadas ao pagamento dos honorários em atraso antes de adotar qualquer medida que pudesse impactar o atendimento à população.

Mais de 80 médicos aguardam o pagamento dos honorários referentes ao mês de março, último período do contrato anterior entre o Município e o IBSaúde. Enquanto isso, muitos seguem cumprindo escala na unidade.

Nesta semana, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e o Sindicato dos Médicos de Rio Grande (Simerg) também terão agenda com o Ministério Público e prestarão orientação jurídica aos profissionais envolvidos.

Entenda o que está na Justiça

Atualmente, duas ações tramitam na Justiça envolvendo a UPA da Junção. A primeira foi proposta pela Prefeitura do Rio Grande, que pede autorização para depositar em juízo R$ 827.283,38 referentes aos honorários de março e realizar o pagamento diretamente aos médicos.

Segundo o Município, o repasse ao IBSaúde está impedido porque a prestação de contas do contrato anterior ainda apresenta pendências administrativas e financeiras em análise.

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A Prefeitura afirma reconhecer que os profissionais prestaram os serviços e têm direito ao pagamento, mas sustenta que, por exigência legal, não pode liberar os recursos enquanto a análise da documentação não for concluída.

A segunda ação foi ajuizada pelo Simers e pelo Simerg. Nela, os sindicatos pedem o afastamento do IBSaúde da gestão da UPA da Junção, alegando um histórico de atrasos nos pagamentos dos médicos e problemas na administração da unidade.

Em nota (leia abaixo), a administração da UPA afirma que aguarda o repasse do Município para regularizar os pagamentos do mês de março.

Confira a nota na íntegra:

"O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSAÚDE), organização social responsável pela gestão da UPA 24 Horas Junção, vem prestar esclarecimentos sobre a situação dos pagamentos aos médicos que atuam na unidade.

O IBSAÚDE informa que encaminhou comunicação oficial aos sindicatos autores da Ação Civil Pública, apresentando comprovação de todos os pagamentos realizados aos médicos ao longo do período de contratação. A única pendência remanescente refere-se aos serviços prestados no mês de março de 2026.

O Município de Rio Grande reconhece que os valores relativos aos honorários médicos de março de 2026 são incontroversos — tanto que motivaram o ajuizamento, pelo próprio Município, de ação de consignação em pagamento. E assim que forem repassados ao Instituto, serão quitadas as notas fiscais relativas aos serviços prestados no mês de março de 2026.