Saúde

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Justiça autoriza depósito de R$ 827 mil em conta judicial para pagamento de médicos da UPA Junção

Decisão negou afastamento do IBSaúde da administração da unidade

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Laura Cosme

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