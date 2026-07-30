Justiça autoriza depósito de R$ 827 mil em conta judicial para pagamento de médicos da UPA Junção

Judiciário entendeu que o Município pode efetuar o depósito judicial por sua conta e risco, mas que isso não representa autorização para realizar pagamento direto aos médicos nem reconhecimento de quitação da obrigação contratual. Lucas Amorelli / Agencia RBS

A Justiça autorizou o Município de Rio Grande a realizar o depósito judicial de R$ 827.283,38 referentes às horas médicas trabalhadas por cerca de 80 médicos que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Junção.

A decisão é da juíza Fernanda Duquia Araujo, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande, e foi proferida na terça-feira (28).

No entanto, a decisão estabelece que o valor não poderá ser repassado diretamente aos profissionais, mantendo a responsabilidade do pagamento vinculada ao contrato firmado com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSaúde).

Na decisão, o judiciário entendeu que o Município pode efetuar o depósito judicial por sua conta e risco, mas que isso não representa autorização para realizar pagamento direto aos médicos nem reconhecimento de quitação da obrigação contratual.

Conforme o despacho, o credor direto do Município continua sendo o IBSaúde. Assim, cabe ao próprio ente público verificar se o repasse poderá ser efetivado após a conclusão das etapas administrativas previstas no contrato.

De acordo com Nidia Bonfim, procuradora do Município, a prefeitura aguardará o próximo passo do processo antes de definir como proceder.

— Como a decisão deu cinco dias para manifestação do IBSaúde, achamos prudente aguardar a manifestação deles — afirma.

Por meio de assessoria de imprensa, o IBSaúde informou que não irá se manifestar sobre a decisão. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) ainda não retornou o contato da reportagem.

Justiça mantém IBSaúde na gestão da UPA Junção

Na mesma decisão, a juíza negou o pedido de liminar apresentado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e pelo Sindicato dos Médicos de Rio Grande para afastar imediatamente o IBSaúde da gestão da UPA Junção.

Na decisão, a juíza afirma que os atrasos de pagamento citados na ação estão relacionados ao contrato anterior, encerrado em abril de 2026, e que ainda há controvérsia sobre a responsabilidade pelos valores pendentes.

Além disso, também observou que o contrato atualmente em vigor possui nova sistemática de repasses e que não foram apresentados questionamentos quanto ao seu cumprimento.

A decisão destaca ainda que um relatório técnico da Secretaria Municipal da Saúde apontou que a execução do contrato entre abril e junho ocorreu sem registros de desassistência. No período, a UPA realizou 23.537 atendimentos médicos e 132.371 procedimentos de enfermagem.

Além disso, o Município informou não possuir estrutura para assumir imediatamente a gestão da unidade e que o IBSaúde foi a única organização social habilitada no chamamento público que originou o contrato vigente.

Diante desses elementos, a juíza concluiu que o afastamento imediato da entidade poderia comprometer a continuidade de um serviço público essencial.



