Saúde

Contra a dengue
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Entenda como está a pesquisa de vacina do Butantan após suspensão de aplicações: "A gente precisa entender como ela se comporta"

Uso de dose foi interrompido pelo Ministério da Saúde após a identificação de 42 casos com reações severas; estudo mais recente avalia resposta do imunizante em idosos

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Gabriel Veríssimo

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