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Emergência da Santa Casa de Rio Grande chega a 210% de ocupação

Uma semana após a abertura de novos leitos clínicos e de UTI, hospital registra 38 pacientes à espera de internação

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Joanna Manhago

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