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Depressão sazonal: entenda como a falta de sol e dias de chuva podem afetar o humor

Especialista explica quais sintomas merecem atenção e quando procurar ajuda

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Laura Cosme

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