Como organizar alimentos na geladeira para evitar contaminação? Projeto ensina na Fenadoce

Iniciativa busca transformar conhecimentos técnicos em conteúdos acessíveis ao público infantil. Frederico Feijó / Agencia RBS

Quem visita a 32ª Fenadoce também encontra atividades voltadas à educação em saúde e à alimentação. Um dos espaços da feira é ocupado por projetos de extensão da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que aproximam a comunidade da produção científica desenvolvida pela instituição.

Entre as iniciativas está um projeto do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, que ensina crianças sobre segurança alimentar, armazenamento correto de alimentos, separação de resíduos e hábitos saudáveis por meio de atividades práticas e materiais lúdicos.

Segundo as professoras Vanessa Pires da Rosa e Josiane Briane Freitas, a proposta é transformar conhecimentos técnicos em conteúdos acessíveis ao público infantil.

— O foco principal são as crianças. Queremos transmitir noções básicas de segurança alimentar e de hábitos saudáveis para que elas também levem esse conhecimento para dentro de casa.

Entre as atividades está o uso de uma réplica de geladeira, utilizada para demonstrar a forma correta de organizar os alimentos, além de orientações sobre temperatura de conservação e prevenção da contaminação cruzada.

Aprendizado por meio da brincadeira

Além das demonstrações práticas, o projeto utiliza livros, histórias em quadrinhos e outros materiais educativos para estimular o aprendizado.

Projeto é desenvolvido por docentes e estudantes vinculados ao grupo de pesquisa DNP Agro. Frederico Feijó / Agencia RBS

Os conteúdos abordam temas como a importância das vitaminas, a separação correta dos resíduos sólidos e os cuidados necessários para prevenir doenças transmitidas por alimentos.

— A higiene ganhou destaque durante a pandemia, mas é um hábito que deve permanecer no dia a dia. Nosso objetivo é promover educação sanitária e prevenir doenças transmitidas por alimentos.

Segundo as professoras, a receptividade das crianças tem sido positiva, principalmente pelo caráter interativo das atividades.

Universidade mais próxima da comunidade

As ações fazem parte de um projeto de extensão da UFPel que busca aproximar a universidade da sociedade por meio da participação de professores e estudantes.

Além das atividades realizadas durante a Fenadoce, a equipe também desenvolve ações em escolas da região e produz conteúdos educativos para as redes sociais.

O projeto é desenvolvido por docentes e estudantes vinculados ao grupo de pesquisa DNP Agro e integra o rodízio de atividades promovidas pela universidade durante a feira.



