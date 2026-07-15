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Como organizar alimentos na geladeira para evitar contaminação? Projeto ensina na Fenadoce

Projeto da UFPel usa atividades interativas para ensinar armazenamento correto de alimentos, higiene e prevenção de contaminações

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Frederico Feijó

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