Com recepção sem espaço, UBS do Getúlio Vargas passará por reforma e ampliação

Pacientes que procuram a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Doutor Artur Baldez Schmidt, no bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande, convivem há anos com uma estrutura considerada insuficiente para a demanda. Em dias de maior movimento, parte das pessoas precisa aguardar atendimento na rua por falta de espaço na recepção. A situação deverá começar a mudar com uma reforma e ampliação da unidade, orçada em R$ 995,9 mil.
A abertura das propostas da licitação está marcada para 10 de agosto. Segundo a prefeitura, a intervenção busca adequar a unidade ao número de usuários atendidos na região.
A UBSF possui 3.889 pacientes cadastrados e atende uma população estimada em cerca de nove mil moradores. Apenas no primeiro semestre deste ano, foram realizados 28.717 atendimentos e procedimentos no local.
Do valor previsto para a obra, R$ 912,3 mil são provenientes de emenda parlamentar federal, sendo R$ 664,3 mil destinados à reforma da estrutura existente e R$ 247,9 mil à ampliação.
Recepção improvisada e falta de espaço
Uma das unidades de saúde mais antigas do município, a UBSF nunca passou por uma reforma estrutural. Ao longo dos anos, adaptações foram feitas para tentar atender à demanda crescente.
A recepção, por exemplo, perdeu parte da área de espera após a instalação de divisórias para a criação de um consultório. Como consequência, pacientes aguardam atendimento do lado de fora da unidade. O acolhimento também ocorre em um espaço improvisado, utilizado como área de circulação.
A estrutura atual conta com apenas um banheiro para o público e não possui consultório odontológico. Também faltam ambientes adequados para armazenamento de medicamentos, sala de procedimentos, expurgo, Central de Material e Esterilização (CME), almoxarifado e espaço para os agentes comunitários de saúde.
Ampliação prevê cinco consultórios
O projeto prevê a reforma do prédio e a ampliação da unidade. Entre os novos ambientes estão recepção, área de acolhimento, sala de vacinação, sala para curativos e procedimentos, cinco consultórios clínicos e um consultório odontológico.
Segundo a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade, o tamanho reduzido do terreno foi um dos principais desafios durante a elaboração do projeto.
— Buscou-se otimizar ao máximo o uso do espaço, garantindo funcionalidade, conforto e qualidade no atendimento — afirma.
Também estão previstas melhorias nas instalações elétricas, hidrossanitárias, de dados e de climatização. O prazo para execução da obra ainda não foi divulgado.
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