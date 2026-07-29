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Com recepção sem espaço, UBS do Getúlio Vargas passará por reforma e ampliação

Licitação para obra de quase R$ 1 milhão será aberta em agosto e pretende adequar a unidade à demanda de cerca de nove mil moradores

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Laura Cosme

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