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Alimentos ultraprocessados aumentam em 28% os casos de dor de dente em adolescentes, aponta estudo

Pesquisa de professores da UFPel e da UCPel avaliou o impacto dos doces, refrigerantes e fast-foods na saúde bucal de adolescentes de 13 a 17 anos

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Douglas Dutra

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