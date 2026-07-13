Saúde

Atrasos salariais
Notícia

Ação judicial avalia afastamento de empresa responsável por gestão de UPA em Rio Grande

A ação civil pública pede o afastamento temporário da IBSaúde sob a alegação de atrasos recorrentes no pagamento dos profissionais que atuam no local

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Laura Cosme

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