Veja quais hospitais da Zona Sul ganharam novos equipamentos médicos pelo PAC Saúde

No Hospital Escola da UFPel, parte dos equipamentos já está em operação. Divulgação / Ministério da Saúde

Hospitais de Pelotas e Rio Grande estão entre os contemplados com novos equipamentos médicos distribuídos pelo Ministério da Saúde por meio do Novo PAC Saúde. No Rio Grande do Sul, foram entregues 14 combos cirúrgicos e dois tomógrafos, em um investimento de R$ 24 milhões.

Na Zona Sul, receberam equipamentos a Beneficência Portuguesa de Pelotas, o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) e a Santa Casa do Rio Grande. Ao todo, o investimento chega a R$ 6,2 milhões.

Leia Mais Câmara de Pelotas aprova criação de fundação para assumir funcionários do Pronto Socorro

As entregas começaram na última semana, após a formalização dos contratos pelo Ministério da Saúde.

Equipamentos já começaram a ser utilizados

No Hospital Escola da UFPel, parte dos equipamentos já está em operação. O hospital recebeu um combo destinado a procedimentos de cirurgia geral — investimento de R$1,4 milhões —, composto por arco cirúrgico, mesa cirúrgica, aparelho de anestesia, monitor multiparamétrico, ultrassom portátil e sistema de vídeo.

Em âmbito nacional, o investimento total é de R$ 546 milhões. Divulgação / Ministério da Saúde

Segundo a instituição, o arco cirúrgico e a mesa cirúrgica já estão sendo utilizados. O ultrassom portátil aguarda a conclusão do treinamento das equipes, enquanto o aparelho de anestesia e o monitor multiparamétrico dependem de capacitação específica. O sistema de vídeo ainda será entregue.

Já a Beneficência Portuguesa recebeu um combo voltado para cirurgias oftalmológicas, com investimento de R$ 1,6 milhões.

Em Rio Grande, a Santa Casa foi contemplada com o combo para cirurgia geral e com o combo odontológico. Os equipamentos foram entregues no fim de maio e início de junho.

Investimento nacional chega a R$ 546 milhões

Além de Pelotas e Rio Grande, instituições de saúde de Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria e Santa Rosa também foram contempladas no Estado.

Em todo o país, o Ministério da Saúde prevê a distribuição de 300 combos cirúrgicos e 40 tomógrafos para 185 municípios, com investimento total de R$ 546 milhões.

A iniciativa integra as ações do Novo PAC Saúde e tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e reduzir filas de procedimentos especializados e cirurgias eletivas.



