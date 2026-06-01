Vacina da gripe é liberada para toda a população, mas procura é baixa nas primeiras horas na Zona Sul

Rio Grande, Canguçu e São José do Norte já ampliaram o público-alvo; São Lourenço do Sul inicia na quinta- Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos seis meses de idade começou nesta segunda-feira (1º) com baixa procura nos municípios dos sul do Estado. Após a liberação das doses para o público em geral, as unidades de saúde registraram fluxo considerado tranquilo durante a manhã.

Rio Grande, Canguçu e São José do Norte já a seguem orientação da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que autorizou os municípios gaúchos a disponibilizarem as doses para toda a população. São Lourenço do Sul vai ampliar a vacinação da quinta-feira (4).

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde de Rio Grande, Michele Meneses, nenhuma unidade registrou filas nas primeiras horas da campanha ampliada.

— A procura está fraca em todas as unidades. Não tivemos filas em nenhum posto até o momento — afirmou.

A gestora informou ainda que o Estado deve receber uma nova remessa de vacinas entre esta segunda e terça-feira. Assim que as doses chegarem à região, o município fará a retirada para reforçar os estoques.

Em São José do Norte, a vacinação também foi ampliada nesta segunda-feira. O município recebeu recentemente 800 doses contra a Influenza, sendo que 300 foram destinadas ao público em geral. O restante permanece reservado para os grupos prioritários.

Já em Canguçu, a vacina passou a ser oferecida para toda a população nesta segunda-feira nas unidades básicas de saúde e Estratégias Saúde da Família (ESFs).

São Lourenço do Sul amplia vacinação na quinta-feira

A vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população de São Lourenço do Sul a partir de quinta-feira. A medida será possível após a chegada de uma nova remessa com 2.350 doses do imunizante, prevista para quarta-feira (3).

Inicialmente, a Secretaria Municipal de Saúde esperava receber as vacinas nesta segunda-feira (1º), o que permitiria a abertura da campanha para o público em geral já na terça-feira (2). No entanto, segundo o secretário municipal de Saúde, Diego Elias, houve uma alteração na logística de distribuição por parte do Estado.

De acordo com o secretário, o estoque atual é insuficiente para ampliar a vacinação imediatamente. Além da necessidade de aguardar a nova remessa, o município também precisa organizar a distribuição das doses entre as unidades de saúde.

— Nosso estoque atual é muito baixo para abrir a vacinação para toda a população. Precisamos seguir a orientação da Secretaria Estadual de Saúde e garantir que as doses cheguem a todas as unidades antes da ampliação da campanha — explica.

A logística de distribuição exige atenção especial porque metade das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município está localizada na zona rural.

— É um bom quantitativo, mas a gente tem a expectativa de que já na quarta-feira e na quinta-feira essas doses estejam praticamente todas aplicadas, em função da procura e do trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde — afirma Elias.

Segundo o secretário, não há previsão de novas remessas além das doses que serão enviadas nesta semana.

Pelotas mantém restrição

Em Pelotas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) optou por manter a exclusividade aos grupos prioritários. Segundo a SMS, devido à alta adesão e à redução de estoques, a vacinação para o público geral deverá ser rediscutida quando novas remessas forem repassadas pelo governo do Estado.

Idosos, gestantes e crianças ainda são os grupos mais vulneráveis

Mesmo com a ampliação da campanha, as secretarias municipais de saúde reforçam que idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas continuam sendo os grupos mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe.

Em Rio Grande, a Secretaria da Saúde destaca que a ampliação da vacinação busca aumentar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação dos vírus respiratórios.

— A ampliação da vacinação é uma estratégia importante para ampliar a proteção da população, mas é fundamental que as pessoas dos grupos prioritários procurem as unidades de saúde para se vacinar. São elas que apresentam maior risco de agravamento e precisam estar protegidas antes do período de maior circulação dos vírus respiratórios — ressalta Michele.

A orientação dos municípios é que a população aproveite a ausência de filas para procurar os postos de vacinação. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação.

Mais de 75 mil doses aplicadas na região

Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 75 mil doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas nos cinco maiores municípios da região sul.

Pelotas lidera o número de aplicações, com 28.667 doses administradas. Em seguida aparecem Rio Grande, com 21.187 imunizações, São Lourenço do Sul, com 13.746, Canguçu, com 8.803, e São José do Norte, com 2.747 doses aplicadas.