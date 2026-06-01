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Vacina da gripe é liberada para toda a população, mas procura é baixa nas primeiras horas na Zona Sul

Postos de saúde registraram movimento tranquilo nesta segunda-feira, sem filas para vacinação contra a Influenza

Joanna Manhago

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Gabriel Veríssimo

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