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Vacina contra a gripe começa a ser aplicada em toda a população de Pelotas

Ampliação da campanha teve início nesta sexta-feira (5) após a chegada de mais de 16 mil doses; até então, imunização era restrita aos grupos prioritários

Gabriel Belfagger

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS