Vacina contra a gripe começa a ser aplicada em toda a população de Pelotas

Vacinação ocorre apenas no Mercado Central e nas Ubais Navegantes e Lindóia. Gabriel Belfagger / RBS TV

A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população de Pelotas nesta sexta-feira (5). A medida foi possível após a chegada de uma nova remessa com mais de 16 mil doses do imunizante enviada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Até então, a campanha era destinada apenas aos grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças. Com a ampliação, qualquer pessoa apta a receber a vacina pode procurar os pontos de imunização disponíveis no município.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é aumentar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios.

Em razão do ponto facultativo decretado nesta sexta-feira, a vacinação ocorre apenas no Mercado Central e nas Ubais Navegantes e Lindóia. A procura foi intensa desde o início da manhã, com moradores aproveitando a liberação para colocar a imunização em dia.

Busca foi intensa, na manhã desta sexta-feira, junto ao Mercado Central. Gabriel Belfagger / RBS TV

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 53,8 mil pessoas já receberam a vacina contra a gripe em Pelotas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e da rede privada. Entre os grupos prioritários, a cobertura vacinal está em 37,38%.

A pasta reforça que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra casos graves da doença, contribuindo para reduzir internações e complicações associadas à gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Onde se vacinar nesta sexta-feira

Mercado Central (Banca 16) : das 9h às 17h

: das 9h às 17h Ubai Navegantes

Ubai Lindóia

A orientação é que a população apresente documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação no momento da aplicação.



