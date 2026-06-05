Saúde

Saúde
Notícia

Tem pré-diabetes? Pesquisa da Furg oferece acompanhamento gratuito por três anos

Estudo busca 53 voluntários para avaliar como mudanças nos hábitos de vida podem reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS