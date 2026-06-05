Tem pré-diabetes? Pesquisa da Furg oferece acompanhamento gratuito por três anos

Pessoas com pré-diabetes podem participar de uma pesquisa que busca evitar a evolução da condição para o diabetes tipo 2. Desenvolvido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), o Programa de Prevenção de Diabetes (Proven-Dia) está recrutando voluntários para um acompanhamento gratuito com duração de três anos.
A iniciativa pretende avaliar como mudanças nos hábitos de vida podem reduzir o risco de desenvolvimento da doença, considerada uma das que mais crescem no mundo.
Segundo o gerente de Ensino e Pesquisa do HU-Furg e pesquisador principal do estudo, Edison Barlen, o diabetes afeta atualmente cerca de 600 milhões de pessoas em todo o planeta e pode se aproximar da marca de um bilhão de casos até 2050.
— O diabetes é uma epidemia silenciosa. O que buscamos demonstrar é o quanto os hábitos de vida são determinantes para essa grande epidemia e de que forma podemos contribuir, muitas vezes com ações cotidianas, para reduzir esses indicadores — afirma.
Acompanhamento multidisciplinar
Os participantes selecionados terão acesso gratuito a exames, acompanhamento multiprofissional e atividades voltadas à promoção da saúde.
O estudo inclui orientações sobre alimentação saudável, prática de atividades físicas, aspectos emocionais e comportamentais relacionados à qualidade de vida.
— Vamos trabalhar com profissionais que vão orientar uma alimentação saudável focada na nossa realidade, pensando também no custo para as famílias. Além disso, teremos acompanhamento sobre atividade física e outros fatores que impactam diretamente a saúde — explica Barlen.
Segundo o pesquisador, a proposta é demonstrar cientificamente que mudanças sustentadas nos hábitos podem melhorar indicadores de saúde ao longo do tempo.
— Queremos comprovar, por meio dos exames e do acompanhamento, que as pessoas podem concluir o estudo com hábitos mais saudáveis e melhores condições de saúde — afirma.
Quem pode participar
O estudo busca 53 participantes com pré-diabetes.
Podem se candidatar pessoas que:
- tenham 18 anos ou mais;
- possuam Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 34,9 quilos por metro quadrado;
- tenham acesso à internet por celular ou computador;
- apresentem exame recente de hemoglobina glicada com resultado entre 5,7% e 6,4%.
Não podem participar pessoas que já possuem diagnóstico de diabetes, gestantes, mulheres em período de amamentação ou indivíduos com condições de saúde que possam interferir na pesquisa.
— A pessoa precisa ter um exame de hemoglobina glicada realizado nos últimos 90 dias dentro dessa faixa. A partir do ingresso no estudo, todos os demais exames serão custeados pela pesquisa — explica Barlen.
Como se inscrever
Os interessados podem obter informações e realizar a inscrição junto à Gerência de Ensino e Pesquisa do HU-Furg, pelo telefone/WhatsApp (53) 3233-8851. Também é possível acessar as informações pelas redes sociais do Hospital Universitário da Furg.
O acompanhamento combinará atividades presenciais e recursos de telessaúde, permitindo contato frequente entre os participantes e a equipe de pesquisadores.
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