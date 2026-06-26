Shopping Pelotas recebe vacinação contra gripe e HPV nesta sexta e sábado

Para receber a dose, é necessário apresentar CPF ou Cartão SUS, além da carteira de vacinação. Camila Hermes / Agencia RBS

Quem passar pelo Shopping Pelotas nesta sexta-feira (26) e no sábado (27) poderá aproveitar para colocar a vacinação em dia. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montará um posto de imunização no local, oferecendo vacinas contra a gripe (Influenza) e o HPV.

Nesta sexta, o atendimento ocorre das 10h às 18h. Já no sábado, a banca seguirá em funcionamento como parte da campanha do Dia D de Multivacinação promovida pela prefeitura.

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O posto ficará instalado na sala ao lado da loja Ortobom Colchões. Para receber as vacinas, é necessário apresentar CPF ou Cartão SUS, além da carteira de vacinação.

Segundo a Secretaria de Saúde, a estratégia de levar a vacinação ao shopping busca facilitar o acesso da população aos imunizantes, aproveitando o grande fluxo de pessoas que circulam pelo empreendimento.

Para prevenir doenças no inverno

A campanha ocorre em um período de maior circulação de vírus respiratórios, quando aumentam os casos de gripe e outras infecções típicas da estação.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacinação é uma das medidas de saúde pública mais eficazes para prevenir doenças, estimulando o sistema imunológico e contribuindo para reduzir casos graves, internações e mortes.

A orientação é que as pessoas verifiquem a situação vacinal e aproveitem a ação para atualizar a imunização contra a gripe e o HPV, conforme os públicos contemplados pelas campanhas.



