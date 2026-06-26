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Shopping Pelotas recebe vacinação contra gripe e HPV nesta sexta e sábado

Ação da Secretaria Municipal de Saúde integra o Dia D de Multivacinação e busca ampliar a cobertura vacinal durante o inverno

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