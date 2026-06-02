São José do Norte passa a oferecer implante contraceptivo Implanon de forma gratuita

Implante contraceptivo estará disponível para mulheres de 14 a 49 anos mediante avaliação. Gisele Nozari / Divulgação

O implante contraceptivo Implanon passa a ser oferecido gratuitamente pela rede municipal de saúde de São José do Norte a partir desta terça-feira (2). O método, considerado um dos mais eficazes na prevenção da gravidez, estará disponível para mulheres entre 14 e 49 anos, desde que não apresentem contraindicações clínicas.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as interessadas já podem procurar a unidade de saúde de referência para iniciar a avaliação.

— A partir do dia 2 de junho o implante estará nas unidades e as usuárias já podem procurar a consulta inicial e dar andamento ao processo conforme suas especificidades de saúde — afirma o secretário municipal da Saúde, Lucas Penteado.

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O município recebeu inicialmente 80 implantes. Novos lotes devem ser enviados conforme a utilização e o registro dos procedimentos junto ao Ministério da Saúde.

De acordo com a prefeitura, não haverá prioridade para grupos específicos. O acesso ao método será definido a partir da avaliação clínica e da escolha da própria paciente.

— Qualquer mulher de 14 a 49 anos que não tenha contraindicação clínica e que tenha interesse pode buscar o método — explica Penteado.

Como será o atendimento

Antes da aplicação, as pacientes passarão por uma consulta de aconselhamento com a equipe de saúde. Nesse atendimento, serão repassadas informações sobre o funcionamento do implante, possíveis efeitos e outros métodos contraceptivos disponíveis na rede pública.

Após essa etapa, a paciente assina o termo de consentimento e recebe o agendamento para a inserção do implante.

O Implanon é um método contraceptivo hormonal inserido sob a pele do braço. O dispositivo libera hormônios continuamente para prevenir a gravidez e tem duração de até três anos.





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