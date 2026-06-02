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São José do Norte passa a oferecer implante contraceptivo Implanon de forma gratuita

Dispositivo que previne a gravidez por até três anos será ofertado sem custos na rede municipal; prefeitura recebeu lote inicial com 80 unidades

Joanna Manhago

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