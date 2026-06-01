Saúde

Crise na saúde
Notícia

Santa Casa do Rio Grande terá reforço de R$ 1,44 milhão após acordo homologado pela Justiça

Recurso será destinado ao pagamento de médicos e manutenção dos serviços hospitalares em meio à crise financeira da instituição

Laura Cosme

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