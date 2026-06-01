Santa Casa do Rio Grande terá reforço de R$ 1,44 milhão após acordo homologado pela Justiça

A medida foi apresentada ao Ministério Público Federal, que manifestou concordância, e posteriormente homologada pelo juiz responsável pelo caso. Divulgação / Santa Casa do Rio Grande

A Santa Casa do Rio Grande contará com um reforço financeiro de R$ 1,44 milhão para auxiliar na manutenção dos serviços hospitalares e no pagamento de prestadores de serviços médicos.

O repasse foi homologado pela Justiça na quarta-feira (28), após acordo firmado entre a Prefeitura do Rio Grande, Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPRS), Portos RS e a própria instituição hospitalar. O valor, no entanto, ainda não foi depositado na conta do hospital.

O recurso surge em meio a crise financeira enfrentada pela Santa Casa, que acumula uma dívida estimada em cerca de R$ 400 milhões. Em abril deste ano, cerca de 80 médicos do corpo clínico chegaram a paralisar os atendimentos por atraso nos pagamentos e indicaram a possibilidade de desligamento em massa da instituição.

O cenário mobilizou negociações entre os entes públicos e a direção do hospital para evitar o agravamento da crise e garantir a continuidade dos atendimentos à população de Rio Grande e da região sul.

Conforme o acordo homologado, o Município deixará de repassar, pelos próximos três meses, parcelas mensais de R$ 480 mil à Portos RS, referentes a um termo de compromisso firmado originalmente em 2022 e aditivado em 2025.

Com isso, o equivalente às três parcelas, totalizando R$ 1,44 milhão, será antecipado diretamente à Santa Casa como forma de reforço imediato ao caixa da instituição.

Segundo nota divulgada pela Santa Casa, o acordo original previa um aporte de R$ 14 milhões realizado pela Portos RS à instituição hospitalar, em caráter de empréstimo, utilizando recursos de um fundo da própria estatal portuária. O pagamento ocorreria por meio de um convênio firmado entre o Município e a Santa Casa, no valor mensal de R$ 747 mil.

Deste total, R$ 480 mil eram destinados mensalmente à Portos RS para amortização do empréstimo, enquanto o restante permanecia com o hospital. O Município assumiu a condição de garantidor da operação.

Agora, diante da atual situação financeira da instituição, foi construída uma proposta de readequação temporária do fluxo financeiro entre os envolvidos.

As parcelas que deixarem de ser pagas à Portos RS durante este período serão incorporadas ao final do cronograma do acordo.

Ainda conforme a Santa Casa, a medida foi apresentada ao Ministério Público Federal, que manifestou concordância, e foi homologada pelo juiz responsável pelo caso.

O recurso deverá ser utilizado prioritariamente para cumprir o cronograma de pagamento dos médicos e garantir a manutenção dos atendimentos hospitalares.

Em nota, a Portos RS afirmou a suspensão temporária dos pagamentos faz parte das tratativas conduzidas entre as instituições envolvidas para garantir fôlego financeiro ao hospital.

Confira a nota na íntegra:

“A Portos RS esclarece que a medida adotada integra o acordo previamente tratado entre as partes envolvidas.

No âmbito do pedido apresentado para viabilizar a quitação dos valores pendentes, foi realizada, neste momento, a suspensão temporária de três meses dos pagamentos previstos. Com isso, os valores que seriam pagos agora passarão a ser quitados posteriormente, conforme o cronograma ajustado entre as partes.

A adoção dessa medida permitiu que a Prefeitura antecipasse o montante necessário para efetuar o pagamento dos médicos, buscando evitar a paralisação das atividades e a possibilidade de greve.

A iniciativa está sendo conduzida no âmbito do Mediar, em articulação com o Porto, o Ministério Público Federal, a Santa Casa e a Prefeitura, integrando um conjunto de ações voltadas à construção de uma solução para a situação apresentada.”