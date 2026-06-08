Repasse do governo do Estado soma-se ao investimento de R$ 1,15 milhão recebido em março para a reestruturação do bloco cirúrgico. Daniel Costa / Grupo RBS

A Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul receberá um investimento de R$ 1,19 milhão do governo do Estado para a compra e instalação de um tomógrafo. O convênio foi formalizado entre o hospital e a Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta segunda-feira (8), por meio do programa Avançar Mais na Saúde.

O investimento vai ampliar a capacidade de diagnóstico por imagem na instituição, beneficiando diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o diretor-presidente da Santa Casa, Aristides Feistler, a instituição aguarda a transferência do recurso para os próximos dias.

— Já temos orçamentos das empresas fornecedoras dos equipamentos. Vamos fazer mais uma rodada de negociação.

Atualmente a Santa Casa de Misericórdia não possui um tomógrafo e todos os atendimentos que necessitam desse tipo de exame são encaminhados a Pelotas.

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— Hoje é um transtorno uma suspeita de fratura ou de AVC. O início do tratamento, da forma que está hoje, é demorado. A ideia é dar agilidade no diagnóstico na urgência e na emergência e fazer as eletivas. Esse equipamento vai ser de muita importância para a comunidade de São Lourenço e da região — explica Feistler.

Segundo ele também, a ideia também é realizar exames para os municípios da região que não têm acesso à tomografia. A Santa Casa de São Lourenço do Sul é referência para outros 18 municípios da Região Sul do Estado.

Em março deste ano, a Santa Casa de Misericórdia já havia recebido novos equipamentos hospitalares avaliados em R$ 1,15 milhão, destinados à modernização do bloco cirúrgico. Os aparelhos entregues incluíam um arco cirúrgico, um perfurador ósseo e uma autoclave destinada à central de material esterilizado.



