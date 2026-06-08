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Santa Casa de São Lourenço do Sul recebe R$ 1,19 milhão para compra de tomógrafo

Equipamento vai agilizar diagnósticos de fraturas e AVCs no hospital que é referência para 18 municípios

Gabriel Veríssimo

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