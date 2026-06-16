Santa Casa de Pelotas abre novo centro clínico com pronto atendimento 24 horas; veja os serviços

A Santa Casa de Pelotas inaugura nesta terça-feira (16), às 19h, um novo centro clínico e um pronto atendimento 24 horas no imóvel localizado na esquina das ruas General Neto e Professor Araújo, área tradicional de serviços de saúde no município.

A estrutura foi reformada para concentrar atendimentos ambulatoriais, consultas eletivas, exames diagnósticos e atendimentos de urgência clínica geral para pacientes com mais de 12 anos.

O complexo conta com dois consultórios destinados ao pronto-atendimento, seis consultórios para consultas agendadas e um bloco cirúrgico voltado a procedimentos ambulatoriais. Entre as especialidades oferecidas estão cardiologia, neurologia, endocrinologia e gastroenterologia.

Atendimentos começam nesta quarta-feira. Igor Islabão / Agência RBS

Segundo a direção da instituição, o investimento foi viabilizado por meio de financiamento bancário e recursos aportados por empresários da região. A expectativa é que o empreendimento alcance equilíbrio financeiro em até 18 meses.

Hospital busca ampliar atendimentos por convênios e particulares

A inauguração integra a estratégia da Santa Casa para ampliar a participação dos atendimentos privados e por convênios, utilizados pela instituição como forma de compensar o déficit gerado pelos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, cerca de 93% da operação hospitalar é destinada ao SUS. Os demais 7% correspondem a atendimentos particulares e conveniados.

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De acordo com o diretor financeiro da Santa Casa, Sebastião Mansur Kaé, a tabela de remuneração do SUS não cobre integralmente os custos dos procedimentos realizados pelo hospital.

— A cada R$ 100 que gastamos com o SUS, recebemos R$ 62. A conta não fecha enquanto houver essa desproporção. Não queremos diminuir os atendimentos pelo SUS, mas crescer no particular e nos convênios para compensar essa diferença — afirma.

Nos últimos três anos, o número de leitos ativos da instituição passou de 150 para 190. Segundo a direção, a estrutura física permite chegar a até 300 leitos. Para 2026, a projeção é realizar cerca de 500 procedimentos adicionais pelo SUS em comparação ao ano anterior.

— O que estamos buscando é fortalecer o hospital e ampliar sua capacidade de atendimento para a região — diz Kaé.

Check-up em um dia e cartão de benefícios

Entre os serviços oferecidos pelo novo centro clínico está um programa de check-up executivo, que reúne exames laboratoriais, cardiológicos e de imagem em um único dia.

A proposta é que o paciente realize todos os procedimentos pela manhã e receba os resultados e a avaliação médica no final da tarde. Também serão disponibilizados pacotes específicos voltados à saúde masculina e feminina.

Outra novidade é o lançamento de um cartão de benefícios da Santa Casa, previsto para começar a operar nesta quarta-feira (17). O produto oferecerá descontos em consultas e exames para pessoas que não possuem plano de saúde.

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Segundo a gestora do pronto-atendimento do centro clínico, Charlini Menare Jorge, a nova estrutura também atenderá os principais convênios já credenciados pelo hospital.

— Todos os planos de saúde com os quais a Santa Casa já possui convênio serão atendidos normalmente no novo espaço, tanto para consultas quanto para o pronto-atendimento — afirma.

Estrutura recebeu novos equipamentos

O centro clínico passa a operar integrado a equipamentos de diagnóstico recentemente incorporados pela Santa Casa. Entre eles estão uma nova ressonância magnética, um mamógrafo digital e um tomógrafo computadorizado.

Segundo a instituição, os aparelhos atenderão pacientes do SUS, de convênios e particulares.

Para os próximos anos, a direção também projeta ampliar a oferta de serviços especializados na região. Entre os planos está a implantação de um hospital voltado ao atendimento oncológico na Zona Sul.



