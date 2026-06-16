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Santa Casa de Pelotas abre novo centro clínico com pronto atendimento 24 horas; veja os serviços

Nova estrutura na Região Sul centraliza consultas de especialidades, exames de imagem e urgência para pacientes particulares e de convênios

Igor Islabão

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