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Rio Grande registra 26 mortes por síndrome respiratória e internações superam média do RS

Casos graves de gripe superam marcas do ano passado em meio à baixa cobertura vacinal; quatro postos estão com horário estendido

Laura Cosme

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