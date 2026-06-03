Quase metade das crianças de até nove anos está acima do peso em Pelotas

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Levantamento aponta que aproximadamente 4,5 mil crianças da faixa etária convivem com obesidade. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Cerca de 40% das crianças de zero a nove anos acompanhadas pela rede de saúde em Pelotas apresentam algum grau de sobrepeso. Os dados, de 2024, são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, e acendem um alerta para o avanço da obesidade infantil no município.

Segundo o levantamento, aproximadamente 4,5 mil crianças nessa faixa etária convivem com obesidade na cidade.

Nesta quarta-feira (3), quando é celebrado o Dia da Conscientização Contra a Obesidade Infantil, especialistas reforçam a necessidade de medidas preventivas dentro de casa, envolvendo alimentação equilibrada, redução do consumo de ultraprocessados e incentivo à prática de atividades físicas.

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A nutricionista Mariana Gamino avalia que o aumento dos índices está relacionado a mudanças nos hábitos de vida das famílias.

— A prevenção começa dentro de casa. Os pais e responsáveis precisam estar atentos à qualidade da alimentação, ao excesso de produtos industrializados e também ao sedentarismo, que tem se tornado cada vez mais comum entre crianças e adolescentes — afirma.

Consequências para a saúde

A obesidade infantil é considerada uma doença crônica e pode trazer impactos que acompanham a criança até a vida adulta. Entre os principais riscos estão o desenvolvimento precoce de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, alterações cardiovasculares, problemas ortopédicos e dificuldades relacionadas à saúde mental e à autoestima.

Pequenas mudanças nos hábitos familiares podem fazer diferença. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Além da alimentação adequada, a prática regular de exercícios físicos é apontada como uma das principais ferramentas para prevenir o ganho excessivo de peso.

— A atividade física contribui não apenas para o controle do peso, mas também para o desenvolvimento saudável da criança, melhorando a qualidade de vida e reduzindo riscos futuros — destaca a nutricionista.

Hábitos saudáveis dentro de casa

Na casa da nutricionista infantil Candida Soares Moreira a rotina familiar é organizada para estimular escolhas alimentares mais saudáveis.

Segundo ela, a variedade de alimentos faz parte do dia a dia da família, enquanto produtos ultraprocessados aparecem apenas ocasionalmente.

A gente se preocupa muito com a variedade alimentar e com a qualidade do que é consumido. Alguns alimentos considerados 'extras' aparecem de vez em quando, geralmente quando estamos fora de casa CANDIDA SOARES MOREIRA Nutricionista infantil

A filha dela, Manuela Moreira Degrandis, de oito anos, já incorporou os hábitos à rotina.

— Eu gosto de pão com ovo, banana, maçã e outras frutas. Refrigerante eu não tomo. Só água e suco — relata.

Outro cuidado adotado pela família é evitar o uso de celulares durante as refeições.

— Essas regras são importantes para que a gente coma com atenção. O celular acaba atrapalhando e pode levar ao consumo exagerado de alimentos — explica Cândida.

Prevenção é o melhor caminho

Especialistas destacam que a prevenção continua sendo a estratégia mais eficaz para combater a obesidade infantil.

Prática regular de exercícios físicos é apontada como uma das principais ferramentas para prevenir o ganho excessivo de peso. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Entre as orientações estão o incentivo ao consumo de frutas, verduras e legumes, a redução da oferta de alimentos ultraprocessados, a realização das refeições em família e a prática regular de atividades físicas.

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A recomendação também inclui limitar o tempo de exposição a telas e estimular brincadeiras ao ar livre e atividades que promovam movimento no cotidiano das crianças.

Para os profissionais da área da saúde, pequenas mudanças nos hábitos familiares podem fazer diferença significativa na prevenção do excesso de peso e na construção de uma relação mais saudável com a alimentação desde a infância.



