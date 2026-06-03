Saúde

Saúde
Notícia

Pelotas vai liberar vacina contra a gripe para toda a população a partir de sexta-feira

Município recebeu lote de 16 mil doses; confira onde se vacinar no ponto facultativo e os horários estendidos

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS