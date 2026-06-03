Pelotas vai liberar vacina contra a gripe para toda a população a partir de sexta-feira

A vacinação contra a gripe (influenza) será ampliada para toda a população de Pelotas a partir desta sexta-feira (5). A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde após o recebimento de 16.950 doses enviadas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).
Em razão do ponto facultativo decretado para sexta-feira, a aplicação do imunizante estará disponível apenas no Mercado Central e nas Unidades Básicas de Atendimento Imediato (Ubai) Navegantes e Lindóia.
Segundo o prefeito Fernando Marroni, o município prorrogou as orientações da SES pelo baixo número de vacinas nos estoques do município.
— Nós tínhamos um estoque muito baixo, em 2,8 mil doses na segunda-feira. E agora, como nós recebemos 16 mil doses e vamos receber mais 10 mil doses na semana que vem, então é possível a gente abrir essa vacinação para todos — afirma.
Até o momento, Pelotas aplicou 53.835 doses da vacina contra a gripe, considerando atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela rede privada. Entre os grupos prioritários — crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais —, a cobertura vacinal está em 37,38%, conforme dados do Ministério da Saúde.
Nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4), a vacinação segue restrita aos públicos prioritários.
Horários de vacinação
- Mercado Central, banca 16: de segunda a sábado, das 9h às 17h
- Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
- UBS Barro Duro (horário estendido): de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h
- UBS Py Crespo, Bom Jesus e Guabiroba (horário estendido): de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h
- UBS Osório (horário estendido): de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h
- Unidades Básicas de Atendimento Imediato (Ubai): de segunda a sexta-feira, das 18h à 0h
- Ubai Navegantes: finais de semana, das 12h às 22h
- Ubai Navegantes, Lindóia e Fraget (feriados e ponto facultativo): das 16h às 22h
- Casa da Vacina: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h
- Ambulatório da UCPel: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Municípios da região já abriram a vacinação
Os municípios de Rio Grande, Canguçu e São José do Norte haviam liberado a vacinação ao público geral na segunda-feira (1º). Em Rio Grande, no primeiro dia com imunizantes liberados, a procura ficou abaixo do esperado.
O município de São Lourenço do Sul vai ampliar a cobertura vacinal a partir de quinta-feira (4). A cidade, assim como Pelotas, aguardava a nova remessa de vacinas da Secretaria Estadual de Saúde para adotar a medida.
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