Pelotas vai liberar vacina contra a gripe para toda a população a partir de sexta-feira

Cobertura dos grupos prioritários no município está em 37,38%. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A vacinação contra a gripe (influenza) será ampliada para toda a população de Pelotas a partir desta sexta-feira (5). A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde após o recebimento de 16.950 doses enviadas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Em razão do ponto facultativo decretado para sexta-feira, a aplicação do imunizante estará disponível apenas no Mercado Central e nas Unidades Básicas de Atendimento Imediato (Ubai) Navegantes e Lindóia.

Segundo o prefeito Fernando Marroni, o município prorrogou as orientações da SES pelo baixo número de vacinas nos estoques do município.

— Nós tínhamos um estoque muito baixo, em 2,8 mil doses na segunda-feira. E agora, como nós recebemos 16 mil doses e vamos receber mais 10 mil doses na semana que vem, então é possível a gente abrir essa vacinação para todos — afirma.

Até o momento, Pelotas aplicou 53.835 doses da vacina contra a gripe, considerando atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela rede privada. Entre os grupos prioritários — crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais —, a cobertura vacinal está em 37,38%, conforme dados do Ministério da Saúde.

Nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4), a vacinação segue restrita aos públicos prioritários.

Horários de vacinação

Mercado Central, banca 16: de segunda a sábado, das 9h às 17h

de segunda a sábado, das 9h às 17h Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h UBS Barro Duro (horário estendido): de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h UBS Py Crespo, Bom Jesus e Guabiroba (horário estendido): de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h UBS Osório (horário estendido): de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h Unidades Básicas de Atendimento Imediato (Ubai): de segunda a sexta-feira, das 18h à 0h

de segunda a sexta-feira, das 18h à 0h Ubai Navegantes: finais de semana, das 12h às 22h

finais de semana, das 12h às 22h Ubai Navegantes, Lindóia e Fraget (feriados e ponto facultativo): das 16h às 22h

das 16h às 22h Casa da Vacina: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h

de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h Ambulatório da UCPel: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Municípios da região já abriram a vacinação

Os municípios de Rio Grande, Canguçu e São José do Norte haviam liberado a vacinação ao público geral na segunda-feira (1º). Em Rio Grande, no primeiro dia com imunizantes liberados, a procura ficou abaixo do esperado.

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O município de São Lourenço do Sul vai ampliar a cobertura vacinal a partir de quinta-feira (4). A cidade, assim como Pelotas, aguardava a nova remessa de vacinas da Secretaria Estadual de Saúde para adotar a medida.





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