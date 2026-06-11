Pelotas lança campanha para ampliar doações de sangue e mira mil voluntários

Lançamento ocupou o Largo Edmar Fetter, ao lado do Mercado Central, na manhã desta quinta-feira. Igor Islabão / Agência RBS

Com o desafio de reverter a baixa crônica nos estoques de sangue e mobilizar um dos maiores contingentes de trabalhadores da região, a prefeitura de Pelotas abriu, nesta quinta-feira (11), a 5ª edição da campanha Sou Servidor, Sou Doador. O lançamento da iniciativa aconteceu no Largo Edmar Fetter, ao lado do Mercado Central.

A meta estipulada pela Secretaria de Recursos Humanos (Serh) para este ano é alcançar mil doadores até o encerramento da ação, no dia 10 de julho. O foco principal são os cerca de 10 mil servidores da administração direta, autarquias, empresas públicas e do Legislativo pelotense. Em 2025, cerca de 300 municipários aderiram ao chamado.

Duas folgas para quem doar

Para incentivar a participação, os servidores que realizarem a doação terão direito a duas folgas regulamentares: uma no dia da coleta e outra em data acordada com a chefia imediata, em até seis meses.

Para garantir o benefício, basta apresentar o comprovante de doação ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho (DSST).

— A prefeitura de Pelotas é a grande empregadora da região. Entendemos que o município pode cumprir esse papel fundamental de estimular a doação, que é um ato simples, mas de peso enorme — destaca a secretária de Recursos Humanos, Carla Cassais.

Segundo a vice-prefeita, Daniela Brisolara, manter os estoques abastecidos é uma questão de segurança para o sistema de saúde.

— Estoque de sangue é garantia. Precisamos ter a segurança de que, se houver uma necessidade, haverá onde buscar o auxílio para o paciente — afirma.

Hemopel busca reforçar estoques

Hemopel recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na Avenida Bento Gonçalves, 4569. Ígor Islabão / Grupo RBS

O Hemopel é responsável pelo abastecimento de hospitais de Pelotas e também atende demandas de outros 23 municípios da Zona Sul e da Campanha.

De acordo com a instituição, o volume considerado ideal para garantir segurança nos estoques é de aproximadamente mil doações por mês. Atualmente, os tipos sanguíneos com maior necessidade de reposição são A positivo e O positivo.

— Muitas vezes, as pessoas aguardam ter um parente ou amigo necessitando para só então doar. Essas campanhas são importantes para mostrar que é preciso doar sempre. Se cada pessoa se organizasse para doar duas vezes ao ano, não haveria essa correria nas emergências — explica a assistente social do setor de captação do Hemopel, Marcia Lages.

Principais requisitos

Idade: Entre 16 e 69 anos (menores de 18 necessitam de autorização formal dos responsáveis);

Entre 16 e 69 anos (menores de 18 necessitam de autorização formal dos responsáveis); Peso: Mínimo de 50 kg;

Mínimo de 50 kg; Saúde: Estar em boas condições, bem alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior;

Estar em boas condições, bem alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior; Restrições alcoólicas: Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta;

Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta; Intervalos: 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

Prazos vacinais

Gripe e vacina CoronaVac: Aguardar 2 dias após a aplicação;

Aguardar 2 dias após a aplicação; Demais vacinas de Covid-19 (Pfizer, AstraZeneca, Janssen): Aguardar 7 dias;

Aguardar 7 dias; Pós-Covid ou Influenza: Aguardar 10 dias após o completo restabelecimento dos sintomas.



