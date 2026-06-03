Pelotas confirma 14º caso de dengue do ano

Paciente de 18 anos contraiu a doença em Pelotas. frank29052515 / stock.adobe.com

A prefeitura de Pelotas confirmou nesta quarta-feira (3) o 14º caso de dengue no município em 2026. O paciente é um homem de 18 anos e o caso é autóctone, ou seja, foi contraído no município.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, no mesmo período foram descartados outros 157 casos e outros 13 seguem em investigação.

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Segundo a prefeitura, o número de focos de Aedes aegypti caiu de 723 em abril para 414 em maio. No ano, as regiões com o maior número de focos foram as Três Vendas (791 focos), o Fragata (669) e o Centro (422).

Em junho, até agora, foram registrados 10 focos: dois no Centro e oito nas Três Vendas.



