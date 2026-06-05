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MP apura possível desassistência após falta de anestesiologistas na Santa Casa de Rio Grande

Em despacho de plantão, promotor apontou risco à população e determinou fiscalização presencial no hospital após relatos de negativa de atendimento na emergência

Laura Cosme

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