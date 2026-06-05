MP apura possível desassistência após falta de anestesiologistas na Santa Casa de Rio Grande

Documento também prevê a investigação das causas da falta de profissionais diante dos recentes aportes de recursos públicos destinados ao hospital. Santa Casa de Rio Grande / divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) determinou, em regime de plantão, a apuração urgente de uma possível desassistência na rede de urgência e emergência de Rio Grande após a Santa Casa informar que não conseguiu completar a escala de anestesiologistas.

Conforme a direção da Santa Casa, a escala de Anestesiologia previa a atuação de três profissionais: um médico responsável pela cobertura presencial ininterrupta de 24 horas, um segundo anestesiologista para reforço em turno diurno de 12 horas nos dias úteis.

Além disso, um terceiro profissional flutuante, com carga horária semanal distribuída em dois plantões diurnos, também estava previsto.

No entanto, durante o período que motivou a comunicação aos órgãos de saúde, apenas o anestesiologista escalado para o plantão presencial de 24 horas estava disponível para atendimento.

Em despacho assinado na manhã desta sexta-feira (5), o promotor de Justiça Leonardo Giron classificou a situação como de "grave desassistência e manifesta ineficiência", apontando risco à vida e à integridade física dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O documento também prevê a investigação das causas da falta de profissionais, diante dos recentes aportes de recursos públicos destinados ao hospital.

Segundo Giron, a falta de informações precisas sobre a dimensão do problema e seus impactos no atendimento motivou a exigência de esclarecimentos sobre os relatos de negativa de atendimento na emergência, incluindo a identificação dos pacientes afetados e dos profissionais envolvidos.

Tivemos conhecimento de que atendimentos foram negados a pacientes encaminhados pelo Samu e que estavam nas Unidades de Pronto Atendimento do município, mas estamos aguardando a Secretaria de Saúde nos repassar esses dados, porque ela possui esses registros de encaminhamento LEONARDO GIRON Promotor de Justiça

Hospital comunicou falta de cobertura

A investigação teve início após a Santa Casa informar, em documento interno encaminhado na quinta-feira (4), dificuldades para preencher a escala de anestesiologistas, comunicando que não haveria cobertura para atendimentos cirúrgicos de urgência e emergência durante um período de 24 horas.

De acordo com o hospital, a recomposição integral da escala foi dificultada pela escassez de anestesiologistas no mercado regional e nacional.

Como medida de contingência, o hospital informou ter articulado apoio com o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior (HU-Furg), que atuaria como retaguarda para casos de emergência cirúrgica até a normalização da situação.

Segundo o comunicado, os pacientes seriam inicialmente avaliados na própria Santa Casa e, caso necessário, a equipe médica entraria em contato com o HU-Furg para solicitar apoio.

Nos casos de urgência vascular arterial, pacientes politraumatizados e neurocirúrgicos, a situação foi comunicada à 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), com pedido de acionamento da Secretaria Estadual da Saúde.

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Limitações do plano de contingência

Segundo a diretoria da Santa Casa, a cobertura dos procedimentos eletivos foi a mais afetada.

— Os atendimentos de urgência e emergência foram mantidos com o apoio institucional do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Brasil). As dificuldades se intensificaram a partir das 19h de terça-feira, quando houve redução na disponibilidade de anestesiologistas, situação que passou a ser conduzida em regime de contingenciamento — afirma, em nota. (Confira a nota na íntegra ao final da matéria).

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, o HU-Furg confirmou que aceitou absorver a demanda de forma excepcional durante o período informado pela Santa Casa.

No entanto, o hospital universitário estabeleceu condições para o atendimento, entre elas a necessidade de avaliação prévia dos pacientes pelo cirurgião de plantão da Santa Casa e contato antecipado com a equipe do HU-Furg e o Núcleo Interno de Regulação.

Além disso, a instituição informou não possuir capacidade técnica e assistencial para receber pacientes politraumatizados ou que necessitem de atendimento neurocirúrgico ou cirurgia vascular.

Em documento encaminhado às autoridades, a chefia médica do HU-Furg alertou para a existência de "risco iminente à população de desassistência nas áreas não disponíveis no HU-Furg, com risco de óbitos de pacientes".

O hospital também informou que vem solicitando, de forma reiterada, um plano de contingência para os casos que não podem ser absorvidos pela instituição e que, até o momento, não recebeu um fluxo definido para esses atendimentos.

Relato de negativas na emergência

Paralelamente, a Secretaria Municipal da Saúde de Rio Grande comunicou ao Ministério Público que registrou, desde a madrugada de quinta-feira, sucessivas negativas de acesso à porta de emergência da Santa Casa.

Conforme documento encaminhado pela pasta, pacientes transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados pela UPA Junção não teriam sido recebidos para avaliação hospitalar.

A Secretaria Municipal da Saúde também foi procurada, mas não havia retornado o contato de GZH até a publicação da reportagem.

Fiscalização presencial

Além das medidas para garantir a continuidade da assistência aos pacientes, o Ministério Público determinou uma fiscalização presencial na Santa Casa de Rio Grande.

A diligência, que deve ocorrer já nesta sexta-feira, tem como objetivo verificar a situação da unidade durante o período apontado como de possível desassistência e confrontar as informações apresentadas pelo hospital com os relatos encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde e pelo HU-Furg.

O procedimento também deverá reunir elementos para avaliar eventuais responsabilidades e a necessidade de novas medidas por parte do Ministério Público.

Segundo a Santa Casa, a situação já foi controlada, e a escala dos especialistas estará coberta a partir das 19h desta sexta-feira (5).

Confira a nota da Santa Casa na íntegra:

"A Santa Casa do Rio Grande informa que a situação relacionada à cobertura anestésica da instituição está sendo contingenciada e vem sendo conduzida com ações permanentes para garantir a continuidade da assistência e a segurança dos pacientes.

A instituição enfrenta, assim como diversos hospitais do país, desafios relacionados à disponibilidade de anestesiologistas para a composição das escalas assistenciais.

Diante deste cenário, há cerca de 60 dias foi iniciado um processo de reestruturação da cobertura anestésica, com a contratação de uma empresa especializada na gestão e fornecimento desses profissionais, com início das atividades previsto para 1º de junho de 2026.

Entretanto, após a apresentação dos profissionais e o início das atividades, parte da equipe escalada pela empresa precisou ser afastada por questões de saúde devidamente comprovadas, reduzindo significativamente a disponibilidade de anestesiologistas e impactando a cobertura planejada.

A situação foi agravada pela escassez de profissionais disponíveis no mercado para reposição imediata. Desde a identificação do problema, a Santa Casa e a empresa contratada atuam de forma conjunta e ininterrupta na busca por alternativas, mobilizando profissionais locais e de outras regiões para recompor as escalas e minimizar os impactos.

Durante este período, as urgências e emergências permaneceram assistidas por meio da parceria institucional com o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Brasil), garantindo a cobertura anestésica necessária para esses atendimentos.

Com os esforços realizados nos últimos dias, a instituição conseguiu recompor gradativamente a escala anestésica. A partir de hoje (5), às 19h, a cobertura anestésica volta a contar com profissionais disponíveis.

A Santa Casa reforça que, em nenhum momento, deixou de atuar para preservar a assistência à população, mantendo seu compromisso com a segurança dos pacientes, a continuidade dos serviços e a qualidade do atendimento prestado. Os atendimentos de urgência e emergência permaneceram acolhidos durante todo o período de dificuldade.

Atenciosamente, Diretoria Estatutária."



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