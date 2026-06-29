Mais de 3 mil doses aplicadas em um dia: veja como está a vacinação contra a gripe em Pelotas

Mobilização ocorre em meio ao aumento dos casos de doenças respiratórias. Igor Islabão / Agência RBS

A campanha de vacinação contra a gripe em Pelotas ganhou reforço no último sábado (27), mas a cobertura entre os grupos prioritários ainda segue abaixo da meta. Dados divulgados pela prefeitura nesta segunda-feira (29) mostram que o Dia D de Multivacinação aplicou mais de 3 mil doses, sendo 2,6 mil contra a influenza e cerca de 500 de outras vacinas do calendário de rotina.

Com o mutirão, o município chegou à marca de 70,5 mil pessoas imunizadas em 2026. Desse total, 39,6 mil pertencem aos grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças menores de seis anos.

A mobilização ocorre em meio ao aumento dos casos de doenças respiratórias e poucos dias após Pelotas decretar situação de emergência em saúde pública devido à alta demanda por atendimentos relacionados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Leia Mais Santa Casa de Rio Grande abrirá 10 novos leitos de UTI após emergência atingir 185% de ocupação

Leia Mais Protocolo unifica atendimento a mulheres vítimas de violência em Pelotas

Apesar do avanço, a cobertura vacinal entre o público-alvo ainda era de apenas 41% até o último fim de semana, índice considerado baixo pela Secretaria Municipal de Saúde.

— O índice de síndrome respiratória aguda está cada vez mais alto. Há uma procura grande no Pronto-Socorro e na UPA, e depois acaba faltando leito. A pessoa não toma a vacina e qualquer gripe pode evoluir para um caso mais grave — alerta a diretora de Vigilância em Saúde de Pelotas, Vera Neto.

Segundo ela, ampliar a vacinação é uma das principais estratégias para reduzir a pressão sobre a rede hospitalar durante o inverno.

Além das ações voltadas ao público em geral, equipes da secretaria também percorrem instituições de longa permanência para idosos. A campanha, iniciada em 28 de março, já passou por 67 das 74 instituições existentes no município e deve alcançar todas nos próximos dias.

Onde se vacinar?

A vacinação contra a gripe permanece liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. As doses são oferecidas de segunda a sexta-feira nos seguintes locais:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 8h às 17h;

das 8h às 17h; Casa da Vacina: das 7h30min às 17h;

das 7h30min às 17h; Mercado Central (Banca 16): das 9h às 17h.



