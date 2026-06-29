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Mais de 3 mil doses aplicadas em um dia: veja como está a vacinação contra a gripe em Pelotas

Campanha alcançou 70,5 mil imunizados, enquanto cobertura do público prioritário segue abaixo da meta

Igor Islabão

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