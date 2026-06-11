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Justiça determina que bloco obstétrico da Santa Casa de Bagé mantenha atendimentos

Liminar atende a pedido do Ministério Público após médicos aprovarem suspensão dos serviços por atrasos salariais

Gabriel Veríssimo

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