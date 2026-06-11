Justiça determina que bloco obstétrico da Santa Casa de Bagé mantenha atendimentos

Ação também pedia a intervenção estadual na gestão da instituição, que foi indeferida pelo Judiciário. Mariana Muza / RBS TV

A Justiça concedeu decisão liminar nesta quinta-feira (11) determinando que sejam garantidos o funcionamento e a continuidade do atendimento no bloco obstétrico da Santa Casa de Caridade de Bagé. A decisão atende a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

O pedido da promotoria ocorreu após os médicos que atuam no hospital aprovarem a suspensão de parte dos atendimentos a partir da próxima segunda-feira (15). Com a liminar, o Estado e a Santa Casa devem assegurar a manutenção integral dos serviços obstétricos, com a complementação imediata das escalas médicas no prazo máximo de 24 horas.

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A ação ajuizada pelo MPRS também pedia a intervenção estadual na gestão da instituição. Segundo a promotora de Justiça Ângela Hackbart Conde, a medida seria uma forma de assegurar os demais serviços essenciais atingidos pela crise financeira. No entanto, o Judiciário deferiu apenas a manutenção do atendimento obstétrico, rejeitando o pedido de intervenção.

O MPRS afirmou que irá interpor recurso quanto ao pedido de intervenção na gestão, por entender que a medida é necessária diante do risco de desassistência à população.

Salários atrasados e dívida milionária

A suspensão dos atendimentos por parte dos médicos foi aprovada em assembleia geral promovida pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). O protesto é motivado por atrasos salariais e pela crise financeira enfrentada pelo hospital de Bagé.

Segundo o sindicato, há profissionais com até nove meses de salários atrasados. A entidade afirma ainda que a Santa Casa acumula dívidas que somam cerca de R$ 105 milhões.

Procurada para comentar a decisão e a situação financeira da instituição, a Santa Casa de Caridade de Bagé emitiu uma nota.

Nota da Santa Casa de Bagé, na íntegra:

COMUNICADO

A Santa Casa informa que, diante do cenário complexo que se apresenta, a diretoria está totalmente mobilizada na busca e execução de soluções viáveis para garantir a continuidade dos serviços e o atendimento à comunidade. A instituição preza pela transparência e pelo compromisso com a população, e atualizações sobre as medidas adotadas serão comunicadas oficialmente assim que houver desdobramentos consolidados.



