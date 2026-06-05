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Hospital de Pelotas passa a transmitir cirurgias ao vivo para alunos de Medicina

Procedimentos realizados no bloco cirúrgico passam a ser acompanhados em tempo real por estudantes, sem a necessidade de permanência nas salas de operação

Gabriel de Bem

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