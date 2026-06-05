Hospital de Pelotas passa a transmitir cirurgias ao vivo para alunos de Medicina

O Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), iniciou um projeto que promete transformar a formação prática dos estudantes de Medicina e a rotina do centro cirúrgico da instituição. Na quarta-feira (3), foi realizada a primeira transmissão ao vivo de procedimentos cirúrgicos diretamente do bloco cirúrgico para o auditório do Centro Acadêmico.

Projeto reduz a circulação de pessoas no centro cirúrgico, diminuindo os riscos de contaminação e garantindo maior concentração das equipes médicas. Leandro Lopes / HUSFP/UCPEL

A iniciativa permite que os alunos acompanhem as operações em tempo real sem a necessidade de permanecer dentro das salas cirúrgicas. Segundo a universidade, a medida busca equilibrar a qualificação do ensino médico com os protocolos de segurança exigidos em ambientes hospitalares.

Além de ampliar o acesso dos estudantes aos procedimentos, o projeto reduz a circulação de pessoas no centro cirúrgico, diminuindo os riscos de contaminação e garantindo maior concentração das equipes médicas durante as operações.

Outro benefício apontado pela instituição é a melhoria na experiência de aprendizagem. Em vez de dividirem espaço ao redor da mesa cirúrgica, os acadêmicos podem acompanhar os procedimentos em uma tela, observando detalhes técnicos e decisões médicas que, muitas vezes, passam despercebidos no ambiente de operação.

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Segurança e aprendizado

Responsável pela iniciativa, o cirurgião e professor Camilo Garavazzo destaca que a tecnologia permite ampliar o número de estudantes contemplados sem comprometer a segurança dos pacientes.

Segundo ele, a experiência também representa um passo importante para futuras inovações na instituição.

É o primeiro passo para a realização de cirurgias robóticas. Desde o início da graduação em medicina até a residência médica, incentivamos a participação dos alunos. Com a tecnologia, é possível proporcionar uma experiência em tempo real do que é a prática em um centro cirúrgico e um aprendizado ainda mais completo CAMILO GARAVAZZO Cirurgião e professor

Procedimentos menos invasivos

Nesta primeira fase, as transmissões contemplam apenas procedimentos videolaparoscópicos, considerados minimamente invasivos.

Entre as cirurgias realizadas estão a videocolecistectomia (retirada da vesícula), as hernioplastias videolaparoscópicas (correção de hérnias abdominais e da virilha) e a apendicectomia videolaparoscópica (retirada do apêndice).

Entre as cirurgias realizadas estão a videocolecistectomia, as hernioplastias videolaparoscópicas e a apendicectomia videolaparoscópica. Leandro Lopes / HUSFP/UCPEL

De acordo com o HUSFP, a participação dos pacientes ocorre apenas mediante autorização prévia. Antes do procedimento, é necessária a assinatura de um termo de consentimento.

A instituição afirma ainda que o sistema utilizado garante o anonimato dos pacientes e atende às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



